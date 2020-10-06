新冠病人確診送入醫院治療，醫療團隊開給病人許多治療重症的處方，病人不但不遵守規則，還屢次吵著要出院，要出去透透氣，會見一下大批關心愛護他的朋友。最後，這位還在初期階段，理論上最有新冠病毒傳染力的病人，還大剌剌的出院，回到家中就脫下口罩，對著全世界直播，「不要怕新冠狀」。這個人就是超人……不，是美國總統川普。

超人川普不但打破了世俗價值，而且刻意顯露了凌駕規範的「超人」地位。別人因為新冠身體極度虛弱，被迫隔離。他可以打破。醫生對於病人的專業建議和約束力，他可以放諸腦後，置之不理。最重要的是，他要以自身經驗號召群眾，打敗病毒，不要被病毒嚇倒。這儼然就是現代版超人，哲學家尼采超人意志的展現！

如果在台灣，一個新冠病人被送到病房，醫生開始進行治療，病人不配合，吵著要出去，醫院會怎樣應對這位奧客病人？輕則受到醫生依據專業的訓斥，重則家屬被找來寫切結書並警告，如果病人還要溜出去怎麼辦？醫院駐警大刑伺候，至少壓制後送回病房施打鎮靜劑。全台灣媒體跟著譴責這個不負責任的病人，不但不管自己身體狀況也就罷了，竟然公開危及其他人的生命安全，名嘴輪番上陣，光吐口水也要讓這位人士出來道歉。

但是這一切都不會發生，誰叫美國是幫助台灣的超強，川普又是美國的「超人」呢？