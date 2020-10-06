全民健保是台灣的驕傲，也是台灣醫療走向規範化的重要推手。記得以前到醫院看病的價碼及質量差異很大，很多名醫都會辯稱醫療不是科學，是門藝術，必須因人而異。這當然是不對的。

自從有了健保，健保利用給付所有合理醫療行為的手段，來約束不合理的醫療行為。由於健保還規定醫院不能向病患收取自費品項，無形中就阻絕了所有不合理的醫療行為。台灣的醫療因此走向了規範化，也帶領了台灣平均醫療水平走向世界的頂峰。

但是台灣的醫療，成也健保，敗也健保。健保在以前是以除弊的手段，在擺脫害群之馬後，拉高了平均的水平，引領台灣走向巔峰。但是健保本質上是沒有開創能力的，而且還經常扼殺醫界的創造力。對於世界醫療這幾年的大躍進，躲在健保裡面只會算帳的健保官員，怎麼可能有能力帶領醫界前進。醫界早已成為健保給付制度的籠中鳥，想要飛也飛不高。

健保扼殺醫療發展的關鍵手段在壓縮醫療利潤在4%左右，這點薄利除了能養活員工之外，醫院幾乎沒有發展空間。所以看到現在樓房一棟一棟的蓋，機器一台一台買的醫院，利潤來源一定有問題。以前多來自非醫療收入及藥價黑洞，現在則來自於掛號費、及自費醫療品項。

自費醫療品項是健保回應醫界需求，對無能力審核給付的新醫材及新技術的權宜作為。健保一方面沒錢給付，也缺乏專業審核能力，就當鴕鳥開了個自費品項的口。這就是前一陣子吵得很凶的八大類自費醫材，由於醫院要價太過浮濫，民眾怨聲載道，連健保自己都看不下去，才會回頭要訂給付天花板的問題。除了這八大類較昂貴的醫材以外，近幾年健保還增加了很多其他自費品項。

這些健保開放的自費品項，立刻成為醫院的久旱甘霖。自費品項已經不是在有適應症時給民眾的多一項選擇，很多醫院根本將自費品項列為醫師的業績考評，刻意地推動超適應症使用。完全墮落到有健保之前的隨心所欲醫療時代，情況非常嚴重，我甚至告訴我的閨女，以後在簽我的醫療同意書時，只要還必須再繳費的就別簽了。這些都是健保行政怠惰所致，如果讓這種情況繼續惡化下去，台灣走到像美國、中國大陸那樣雖有醫保，但生場病仍要剝一層皮的日子也不遠了。

所以陳時中部長要調高健保費，我們贊成他的道德勇氣，敢在聲望這麼低的時候幹這件大事。因為大家都希望健保能永續經營，醫院能有利潤發展。民眾這樣的犧牲，健保就不能再開放自費品項的空間，放任醫院以不符合醫療倫理的畸形方式發展。陳時中只有堵住這個自費破口，此次調高健保費才算功德圓滿。

（作者為中華民國防疫學會理事長）