美國總統川普一向不把口罩放在眼裡，「終於」得到了新冠肺炎，舉世嘩然。川普輕忽口罩，不僅支持者有樣學樣，甚至垂範到白宮幕僚、隨員、賓客等。理應是美國防疫總指揮，卻成了美國最大的感染源，一個恐怖的超級傳播者。

這不是我們原來認識的美國，而是陌生的美利堅合眾國，遠遠脫離了民主的道德價值和理性選擇，展現的是誇大、恐嚇、謊言、造假，唯我獨尊和唯利是圖。

以中美關係而言，二戰期間中美兩國並肩作戰，結下深厚情誼，尤其是在中國度過戰爭歲月的美國飛虎隊員，跟中華民國朝野更是生死同盟。中華民國政府遷台後，在東西方冷戰的架構下，上萬名美軍陸戰隊進駐台灣，大批美援武器物資運送台灣，很多都是無償送的，美軍官兵的伙食開銷也是自理的。至於中華民國空軍駕駛美國U2高空偵查機飛入中國大陸內陸，即使遭到擊落或被俘，美國中情局也予撫卹。

可以說，中華民國與美國是生死之交，即使在華府與北京建交，廢除共同防禦條約，撤出軍隊，使館降旗後，中美深刻的情誼也沒有突然中斷，而是一直延續著。1980年代，我開始從事新聞工作，那時美國重量級的國會議員和州長，三天兩頭都受邀來訪，連日後成為總統的阿肯色州長柯林頓夫婦都來過4次。還記得資深參議員高華德有一次在台北的餐宴上，剛好當時的白宮幕僚長貝克講了一些傷害中華民國的話。我們把外電新聞稿拿給高華德議員看，他氣得立刻起身去打電話給貝克，把對方罵了一頓。這才叫做份量！這才叫做朋友！

至於今天，美方說是斷交後美台關係最好的一刻，根本上遠離事實。歷史上，美國與民進黨從未有共同浴血作戰的經驗，沒有深刻的血盟情感，有的只是在當前恐懼中國崛起的心理之下，用「共同價值觀」對民進黨加以利用而己。別忘了，老總統時代，美國用的是更高檔次的「自由燈塔」。事實上，即使沙烏地王室要員涉嫌對異己凶殘的殺戮，女性獲准開車就算天大的事，但因與美國並肩作戰，美國對沙烏地的盟友情感遠超過對民進黨政府。這是白宮前國安顧問波頓透露川普根本不在乎台灣的大背景。

然而，問題也出在這裡，美國鼓動民進黨反中，煽動兩岸對立情緒，再派出一、兩架機艦經過一下，國務院也放出風聲如建交、入聯、駐軍等等大泡沫，讓民進黨像吃了迷幻藥一樣飄飄然。接著，美國馬上送來一堆昂貴的帳單，包括美豬、高價過期武器等，只差沒清楚明列「咨詢費」、「仲介費」、「代言費」、「雜支」等等，蔡政府只能全盤照收，同時又提高對大陸的叫罵聲，讓台灣人感到物超所值。不過美國又擔心蔡政府以假當真、要求吳釗燮部長自己說出不尋求與美國建交，以免真被捲入戰爭。

於是，美國的招式就是：鼓動蔡政府反中、兩岸軍事對峙、暗示承認蔡政府、要蔡政府花大錢買美國貨，最後要蔡政府縮回去，接著同樣模式再來一遍。如此，既對大陸施壓，又不斷從台灣人民身上擠出大筆血汗錢。美國政府內不乏有人主張把台灣人當成肉彈推出去消耗大陸的國力，但如此等於殺雞取卵，所以不會這麼做。

曾幾何時，美國已經墮落至此？心地變得那麼不好？川普總統承認自己的談判術一向就是挑起對立，提高喊價再來議價。他對內對外都是如此，永遠用製造事端來漫天要價，結果問題越拖越嚴重，最後自己和美國一起沉下去，然後丟下內外一大批被誘騙唬弄的小跟班們自生自滅。