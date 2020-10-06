有人說，川普2016年之所以選上總統，主要拜美國媒體之賜，讓他成為美國社會曝光率最高的名人之一。但選上之後，這位像脫韁野馬般的商人，也讓美國嘗到苦果，包括：失業率近50年新高；超過750萬人感染新冠肺炎，並造成21萬多人喪生；在「美國第一」口號下，發動美中貿易戰；退出世界衛生組織等國際機構；為了防止非法移民，計畫在墨西哥邊境蓋高牆圍堵。

川普擔心無法勝選連任，以「法律與秩序」為名，動用聯邦警察逮捕街頭示威者，對美國黑白種族衝突搧風點火。尤其對美國行之有年的通訊投票，不斷以陰謀論批評與刪減郵政預算。而最令世人瞠目結舌的是第一場總統候選人辯論，川普宛如任性孩童般，插嘴打斷對手發言高達130多次，其發言內容更令人難以置信，讓美國盟邦人人自危，對自由民主的普世價值發生懷疑。

誠如預期，一直在淡化新冠肺炎疫情，將經濟發展與防疫兩極化，拒絕戴口罩與保持社交距離的川普，終於在辯論賽後證實感染新冠肺炎住院治療。一時之間，美國媒體與反對者從過去一面倒的批評聲浪，轉為關心與祝福，也讓世人見識到美國式民主的風度與特色。

從川普身上，我們看到了幾件事情：

首先，美國「川普現象」中對於民主制度的扭曲，儘管備受批評，但全美仍有超過1/3以上民眾支持，且不少川迷們正在枕戈待旦。此不但反映美國與全球政治中的極端民粹主義現象，加深現有種族、階級、性別與政黨等的決裂，一個善於操弄民粹主義的領導人，在全球疫情中，更顯得危險與不安。

其次，川普以非典型的政治人物，在全球疫情中巧妙炒作與製造兩極化事端，在通俄門、個人納稅與性騷擾等指控上，多次反擊成功，順利過關，並在外交上將普丁與金正恩等人視為可以交易的朋友。面對美國西岸森林大火，卻避談全球暖化問題，並改變前任歐巴馬總統所做的環保政策努力。

最後，美國年輕世代透過川普個人的行徑、這次的辯論表現，以及事後總統及周邊人士感染新冠肺炎，加深了對於政治的冷感與疏離，更強化美國下一代對於政客們的惡劣印象與對政府的信任感。這些長遠的影響，恐怕才是那些川粉們始料未及之事。

（作者為國立政治大學教授）