美國總統川普染疫成為全球大驚奇，更驚奇的是川普住院僅4天就急著出院返回白宮，絲毫不顧及可能成為超級病源散播病毒，從川普的性格也可看出，川普「賭很大」風險也大，政府要把希望押注在川普身上，恐怕得做好更多的風險管理。

川普染疫卻遲遲不願住院，住院後狂發推特，僅4天又迅速出院，讓陰謀論更是傳得沸沸揚揚。無論如何，從川普所做所為來看，完全不符台灣中央疫情指揮中心的要求，根據外媒報導，川普接受的治療方式很可能是全球唯一，包括未獲得美國食藥局緊急授權使用的實驗性療法，顯然川普為了證明自己能「成功抗疫」，跟病毒作了一場豪賭。

不過，川普不只拿自己的身體健康去賭，在病情還未解除，就忙著由他的安全人員和幕僚送他回白宮，更是拿別人的命來賭。

其實，川普一直以來對新冠肺炎就心存輕忽，儘管美國境內疫情持續延燒，但此次被視為川普感染源的聯邦最高法院大法官提名場合，大家並肩排排坐，僅少數人戴口罩，川普確診前到過多個場合，也未明確追蹤接觸者。

川普的「英雄主義」，讓他選擇忽視疫情，為了勝選，川普寧可拿自己和別人的健康去賭，但台灣有本錢跟著賭嗎？

過去無論是國民黨執政還是扁執政，都盡可能維持台美中三方關係平衡，但在美中兩強爭霸後，蔡政府選擇採取「聯美抗中」，兩岸關係日趨緊張，對美則予取予求。

中共機艦擾台，美國偵察機也來台繞行，美方更陸續派了衛生部長阿札爾、國務院次卿柯拉克來台，蔡英文總統則回敬開放美國萊豬和美牛，檯面上的台美關係確實是近年最佳，但能否化為實質利益仍待驗證。

立法院6日通過國民黨所提「台美恢復邦交」和「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案，儘管蘇揆揶揄「終於良心發現」，但事實上，國民黨的意圖很明顯，就是要讓台美關係不要只有「大內宣」，而是要有實質利益。

因為無論是台美經濟對話、BTA、還是軍事協防，台美之間都無任何白紙黑字，就算川普當選且康復就任，都不一定能夠落實，更何況如今還可能面臨落選，甚至殞命等風險，屆時川普政府的任何口頭承諾都不算數。

對台灣來說，與其去賭川普會贏、美國會協防，不如設法讓兩岸和解、降低風險，更有保障。