立法院院會6日一讀通過民進黨立委王定宇所提《國家安全法》修正草案，明訂違反國家認同的政治宣傳，最高罰10萬元、揮舞五星旗最高罰5萬元。這項修正案未來如三讀通過，台灣就回到思想犯科罰年代，將大開民主倒車。

推動此項修正案綠營獨派從沒間斷過，日前藝人歐陽娜娜登中國大陸十一國慶晚會高唱《我的祖國》，綠營大加撻伐，從行政院長蘇貞昌到文化部、陸委會都喊開罰，加上一位正妹在101前揮五星旗，拍片祝賀「祖國國慶」，更激怒了獨派陣營，《國安法》修正草案因應而生。

依修正草案，舉凡被認定為大陸及港澳地區進行「違反國家認同」的政治宣傳，就可以從重處罰。如此意識形態的粗糙修法已違反法律明確性原則，因什麼叫做國家認同，已觸及思想核心，不是法律應規範的範疇；至於揮舞五星旗就視同分裂國土、違反國家認同予以開罰，更明顯逾越憲法所保障的言論自由。

王定宇所提的《國安法》修正草案，讓人不禁聯想到國民黨執政的白色恐怖年代，動輒祭出箝制言論自由的《刑法》第100條「內亂罪」，只要意圖破壞國體，思想犯首謀最重可處無期徒刑。1991年發生的獨台會案，調查局就以涉嫌內亂罪為由，闖進清大拘捕加入獨立台灣會的學生，引爆一連串政治抗爭。

當時民進黨傾在野力量推動「廢除《刑法》100條」運動，終於促成立法院通過修改《刑法》第100條，同時廢止《懲治叛亂條例》，違反《刑法》100條內亂罪的清大學生等5人，最終都獲判無罪。

無罪理由就是思想犯無罪，這是民主法治言論自由的根基。遺憾的是昔日民進黨前輩拚了老命捍衛的言論自由，新一代民進黨員卻要修法處罰思想犯，讓惡法重現，今昔對照，不勝唏噓！