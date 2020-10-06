最近一份偏綠民調顯示，國民黨在年輕世代20-39歲的支持率只有大約7％。這個數字如果將機構效應列入考量，大約可以再多個3趴，但是總體而言，殘酷的事實是，年輕人支持國民黨的比率偏低，這也揭露了國民黨可能被新世代拋棄的危機。

國民黨被年輕人討厭，和「中國威脅論」有密切關係。中國近年快速崛起，威脅到歐美國家利益，加上狂人川普的單邊主義，以及新冠肺炎擴散蔓延的影響下，許多國家紛紛加入美國領導的反中浪潮。「親中」儼然成了政治不正確、令人可恥的賣台行為。因此，當國民黨仍堅持「九二共識」神主牌位時，自然被對手貼上「中共同路人」的紅標。但是，亟欲擺脫親中的「九二共識」 路線，國民黨卻找不到新的中心思想論述來重新定位自己。

●從「反共」變「親中」，認知錯亂？

令人好奇的是，為什麼國民黨在兩蔣時代堅持「反共」，現在卻變成了「親中」？若撇開政治外交策略考量，單從歷史文化情感角度來探討，這樣的改變是因為台灣和中國大陸在中華文化上的認同改變了。

從李登輝1994年實施教改，鼓勵本土化，直到陳水扁執政和蔡英文的親美抗中，一脈相承，秉持去中國化路線。這20多年來，教改除了將中國歷史與台灣史分開編撰，且授課時數和課本內容大幅刪減，還刻意省略巨觀歷史脈絡，而偏重某些微觀本土歷史事件。然而，歷史就是文化的奶水。當切斷了台灣與中國歷史的臍帶，中國成為「他國」 甚至「敵國」，年輕人對中華文化的認同感自然低落如江河日下。

反觀這二十年，對岸的中共卻逐漸從文化大革命鬥爭知識份子、破壞中華文化後的廢墟中慢慢覺醒，政府帶頭號招重建傳統價值、宣揚中華文化。台灣本來是中華文化的捍衛者與傳承者，但是現在這個地位已經慢慢被中國大陸取代。在這樣的時空轉換下，許多認同熱愛中華文化的國民黨員，一方面看到台灣近年用各種「轉型正義」，以近乎「台式文革」的手段與中華文化切割，一方面卻看到中國起飛，中華文化在對岸被發揚光大，內心的確充滿矛盾情感。

●「反共」、「親中」都不是國民黨的核心價值

國民黨似乎一直在「親中」九二共識的老派與「反共」的青年軍之間糾結，找不到核心立場。一個政黨組織如果沒有中心思想和奮鬥的核心價值，其實並沒有集結為組織的必要性。國民黨若要持續生存，應該要找到永續核心價值和中心思想才行。然而「親中」、「反共」的概念並非一個適合永續經營的中心思想，因為政治本來就沒有永久的敵人或朋友。共產黨的路線會隨領導人更迭而有所改變。共產黨可以是敵人，也可以是朋友。

國民黨身為中華民國的開國政黨，理當視捍衛中華文化與中華民國存亡為己任。也就是說，國民黨和民進黨區隔的最重要的核心價值應該是「一個中國」、「捍衛中華文化」和「守護中華民國」。當中共對台灣文攻武嚇，威脅中華民國安全時，我們理當站出來對抗。當中共願意和平共榮，一起捍衛中華文化時，我們理當與其友好親善。如果和平統一是國民黨的長遠願景，那麼當中國願意與我們真誠的和談友善時，「親中」何錯之有？反之，如果中國處處打壓中華民國國際生存空間，以武力威脅中華民國，「反共」何懼之有？

當然，國際局勢錯綜複雜，中共經常是一手給經濟懷柔，一手施以政治高壓。那麼國民黨理當在「捍衛中華文化」和「守護中華民國」的核心原則下，謹慎以對，保持靈活的應對空間。然而現在的國民黨處於極度尷尬的困境，既害怕被扣上「親中賣台」的紅帽子，又害怕表態「反共」對抗中國的武力威脅。既不願意被深藍急統老人綁架，又無法吸引年輕人認同。

●我國民黨，我驕傲！

當國民黨黨員羞於在公開場合承認自己是國民黨員時，黨魂已喪、黨命已病入膏肓、危在旦夕。其實，要找到國民黨核心價值與重建黨員的驕傲感並不難。兩岸之間最大公約數就是中華文化，而能在台灣延續中華文化香火、推動台海和平統一的唯一希望就是國民黨。國民黨應該看重自己的歷史使命與特質(identity)，並了解到國民黨存在的重要性。只有當內部有共同核心價值，有共同努力奮鬥的目標（此奮鬥目標不該只是表層選舉上的勝選，而是底層意識形態與理念），進而能凝聚黨員，產生使命感、認同感，這個黨才有可能生存。

●在野，要有被討厭的勇氣！

許多人說，國民黨遠離主流民意。這話似是而非。國民黨身為在野黨，本來就已經不代表「主流民意」。在野時若政治路線上想要爭取主流民意，就只能和執政黨靠攏了。因為執政黨就是透過選票被「主流民意」認可的政黨。但是為了抱緊主流民意而「民進黨化」後的國民黨，恐怕順了民意，卻會失去靈魂，最終只會成為令人唾棄的付隨雞肋，甚至會泡沫化的更快。如果現在「民意」是去中國文化，國民黨若也拿香跟著民進黨拜，除了會失去原有的黨員，恐怕仍然無法爭取到年輕人的認同。因此，在野時，要有被討厭的勇氣。不需要為了爭取「民意」而失去自己的中心思想和核心價值。

要知道，只有經濟民生相關議題需要以民意為主。組黨的政治理想和意識形態本來就無關乎民意，那是一種價值與信仰，是長遠奮鬥的願景，不是因主流民意而隨波逐流的話題。所以，國民黨的價值是否符合「主流民意」是個假議題。國民黨需要思考的是如何用黨的核心價值來感動人民，創造主流民意；該在乎的是，國民黨的核心價值是否真的有堅守的意義？國民黨該怎麼做才能真的捍衛中華民國與傳承中華文化？（作者為國立政治大學副教授）