退輔會主委馮世寬日昨在立法院接受質詢時直言，明年含萊克多巴胺的美豬進口後，他除了個人不敢吃之外，也要求退輔會所屬的榮家系統和醫院等，全部禁止使用美豬。

截至今年8月底，退輔會安養機構共安置67573人，醫療機構住院人日共269784人日，榮民醫院員工人數逾2萬人，加總起來，可說是一個人數相當龐大的拒絕萊豬族群。

不只馮世寬明白表示退輔會系統將禁用萊豬，包括國防部、教育部、警政署和國家運動訓練中心等多個單位，也都已明確表示所轄人員，將不會吃萊豬；此外，包括雲林縣、台中市、彰化縣、嘉義市、台南市和連江縣等六縣市的《食品安全衛生管理自治條例》明確規定，豬肉及產製品不得檢出萊劑。

可以說，儘管民進黨政府強勢開放萊豬進口，但各行各業、各地方政府已紛紛「揭竿起義」，表達拒吃萊豬的意向；多個地方衛生主管單位甚至已表明，將對違反相關法令者予以重罰。

反對開放萊豬進口的聲浪如此巨大，可見這已成為史上最顧人怨的政策。其實，從各種民調就可以看出，「反萊豬」已是主流民意，就算據說開放萊豬可以換得美國願意和台灣洽談經貿協議，民眾都不買單；更何況，所謂洽談經貿一事，根本連八字都還沒有一撇。

「萊豬」已成為一個良心測試劑。以人民健康為念的政治人物，就算過去再「聽話」，這回秉持良心，都會勇敢地對萊豬說不；反之，把官位看得比食安更重要的大官們，則依然不敢做出拒吃萊豬的承諾。

例如，即使警政署早已明白表示，全國警察人員將不會吃萊豬，但是身為警消大家長的內政部長徐國勇，卻還是孬到底，不論立委怎麼問，他就是不肯也不敢說，會要求警政、消防單位的員工餐廳一定要使用台豬，只是跳針一般地說會加強標示，讓員工可以「自由選擇」。

問題是，從過去的經驗可知，加強標示難以徹底落實；此外，如果團膳或員工餐廳使用萊豬，員工拒吃的話，那他們要吃什麼？這是哪門子的「自由選擇」？

馮世寬、國防部長嚴德發和警政署長陳家欽，為了部屬和員工的食安與健康，都敢於拒絕萊豬，相形之下，至今不敢鬆口的徐國勇和衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲等多位大官，就顯得既懦弱又沒良心。

在民進黨政府一意孤行下，萊豬進口已迫在眉睫。建議食安團體成立「萊豬溫度劑」，從中央到地方政府，從公營事業單位到民間企業，只要是拒吃萊豬者，就納入「萊豬溫度劑」統計，看看到明年1月1日開放進口前，拒絕萊豬的社會溫度劑會飆到哪裡！

（作者為資深媒體人）