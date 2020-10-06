民進黨立委王定宇等幾個人，看不慣有人公開揮舞大陸五星旗，在立法院提出了《國安法》修正草案，打算立法處罰懸掛、手持、揮舞大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力，或其黨、政、軍代表的旗幟或標誌的行為。王定宇等人這麼做，等同於把「民主進步黨」實質上改名為「台獨專制黨」。

這幾名綠委這麼做，起自於他們主張的所謂「國家認同」思維，也直接牽扯到了「思想及言論自由」的層次，民進黨的掌權者，應該帶領這幾個提案的立委，去他們所謂的言論自由先烈鄭南榕的墳前參拜，看看鄭南榕會不會在半夜託夢，打他們屁股。

講到國家認同，我們國家的國名，從國民政府搬遷到台灣以來，一直都叫「中華民國」，我們的國旗也一直是「青天白日滿地紅」的旗幟。最重要的是，我們奉行的《中華民國憲法》，也一直是一中憲法。據此，無論民進黨怎麼完全執政，如何嘴上硬拗，蔡英文都是中華民國總統。

不過，中華民國在台灣的這幾十年，無論是國民黨一黨專政時期，或者民進黨完全執政的年代，最無法認同這個國家的一向都是民進黨人和他們的同路人。他們一向以台獨建國為目標，認同的國家是虛幻的「台灣國」，從來不曾認同中華民國。很諷刺的，長期來認同中華民國這個國家的，反而都是那些被民進黨指為沒有國家認同的人。

就拿王定宇來說。他在提到為何要立法處罰人民公開懸掛、揮舞大陸五星旗行為的時候，也沒有認同中華民國。他硬是把中華民國國旗，拗成叫「台灣的國旗」。而民進黨政府也一樣，想方設法的要在護照、國內航空公司名稱等等各個方面，用台灣取代中華民國。

但無論蔡英文、王定宇認同的國家是台灣國、中華民國，或者中華民國台灣，這都屬於思想自由的範疇，受到《中華民國憲法》第11條的保障。王定宇或蔡英文如果有所懷疑，不妨去翻翻民進黨先烈鄭南榕的歷史，就可以得到明確的答案。

眾所周知，被民進黨奉為先烈的鄭南榕，當年就是認為單純主張台灣獨立，是思想及言論自由範疇，不應受到刑法第一百條內亂罪的處罰才「以身殉道」。換句話說，鄭南榕和民進黨也就是主張，單純認同台灣國、認同任何什麼國，都是屬於人民思想及言論自由權利，受憲法保障，不能以任何形式的刑律處罰。

可能是受到鄭南榕思想的影響，蔡英文在2016年當選總統時，就曾公開承諾，「台灣人就是自由民主的，只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」既然蔡英文對於人民選擇國家認同的自由，都能做「不必道歉」的承諾，王定宇等人要立法處罰人民國家認同行為，近的，等於打臉蔡英文及民進黨政府，遠的等同於鞭打鄭南榕，殊不可取。

再就國旗或任何政治旗幟、圖騰的認同來說，長期以來經常毀損、詆毀、不認同中華民國國旗的，也都是民進黨的同路人。他們可以容許台灣人民懸掛、手持及揮舞綠色的台灣國旗，並主張這是言論及思想自由範疇，卻雙重標準的把人民懸掛及揮舞五星旗的行為，視為犯罪。這種我可以、你不行的分裂式思維，充滿封建專制味道，令人厭惡。

民主不能走回頭路。民進黨政府應該體認單純的國家認同、揮舞政治性旗幟，都是人民思想自由的天賦人權，不容王定宇等人以任何形式侵犯，阻止他們提出的國安法修正草案，免得留下歷史罵名。(作者為資深媒體人)