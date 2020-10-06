或許是受到美國兩位總統候選人志得意滿模樣的啟發，行政院長蘇貞昌近期的表現似可用「老驥伏櫪」來形容，不僅與初上任時、對蔡英文總統畢恭畢敬的姿態截然不同，甚至還在國會殿堂公然嗆聲在野黨立委，將民進黨自詡的民主政治踩在腳下。

針對國民黨立院黨團提出的「中華民國與美國復交」及「要求蔡政府促請美國協防台灣」的兩決議案，蘇貞昌只知酸言酸語，還說台美外交關係就是國民黨搞丟的，現在良心發現也是好事。

殊不知，此兩個決議案希望達到雙重效果：其一是自證國民黨是真心捍衛中華民國、守護台灣的政黨；其二就是戳破民進黨自我吹捧台美關係升級的假面具。尤其在外交部長吳釗燮自己向美國媒體坦承，「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」及「一旦台海發生衝突，台灣不會依靠美國介入」之後，更讓人看破蔡政府眼高手低的「務虛外交」政策。

蘇貞昌積極表現，雖說是行政首長應有的基本態度，但其喜歡耍嘴皮的「鬥雞」性格實難取信於民，尤其當他論及不擅長的外交議題時，更暴露出自己的缺點，遑論已經逾越總統主掌外交、國防及兩岸之職權。

事實上，台灣的藍綠政黨都無法失去像美國這麼重要的盟友，更不可能忽略美國在台海扮演制衡的關鍵角色，差別只在於如何面對中共對台威脅：民進黨選擇一面倒向美國，不惜在台海遊走戰爭邊緣，因為兩岸對抗有利其執政；國民黨則希望彼此降低敵意、化解歧見，還給兩岸一個和平對話的空間，但絕不是以犧牲中華民國為代價。

當年國民黨政府並未主動跟美國斷交，而是卡特總統為了遏止蘇聯擴張，接受鄧小平提出的「斷交、撤軍及廢約」三條件，片面與中華民國終止外交關係。這是當年冷戰對峙的必然結果，絕非弱小的台灣能左右。

換言之，現在美中處於戰略對抗階段，固然是台灣的大好機會，但如果華府與北京將來獲致某些協議的話，兩強權難保不會再度把台灣當籌碼，畢竟台美的共同價值終究是抵不過美國國家利益的殘酷現實。

喜歡以刺激大陸為樂的吳釗燮會藉美國媒體說出如此謹慎的外交用語，若非上級授意，就是美方要求其澄清，目的不外乎是怕綠營逾越美國的「一個中國」政策紅線，反而打壞其圍堵中共的計畫。

蘇貞昌說「就算剩一支掃帚也要跟他拚」，但他內心其實是恐懼的，因為越是害怕台海戰事成真的人，才會以形於外的嗆聲為自己壯膽，所以當國民黨提出上述兩個決議案時，民進黨只能附和支持，否則就是自曝其短了。

明知台海兵凶戰危，該黨公職人員卻紛紛避談國家安全最迫切的兵役改革，只會向在野黨逞凶鬥狠，難道不是把保衛台灣的責任，完全寄託在美國協防的幻影？當執政黨只知挑起戰火、卻不知如何收尾的時候，國人還能期望他們什麼嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）