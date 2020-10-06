從政治力益跟權謀角度來看，廢考監對國民黨來說，百害而無一力，原因條列如下:

1. 將導致政府的權力更為集中，打破五權分立的原則。

2. 國民黨在立法院內為少數，政府又是民進黨主導，若考監兩權被併入，則其細部的規則制定等方面，必然被民進黨掌握及主導。

3. 少了提款機。

4. 根本違反中國國民黨向來的護憲立場，國民黨在輿論上討不到便宜，大家更不可能會認為是國民黨的功勞。

5. 必然導致國民黨嚴重的分裂。

6. 將使國民黨在其他國人關心的重大議題上無法團結一致。

廢考監對國民黨來說，將導致政府的權力更為集中，以民進黨目前獨大的情況來看，廢考監只會讓政府更無法無天，有人說，修憲後，修改後的憲法正式上路，可能換下屆總統，到時候可能就是不同政黨的人來選，但我必須說，國民黨又犯了老毛病，就是變數過大的問題，你怎麼這麼有把握下屆你們一定會贏?你們是憑什麼自信?如果到時候是民進黨執政，那你還玩什麼?豈不作繭自縛?

國民黨為立法院少數，若考監兩權被併入，則其細部規範規則制定的部分，必然被民進黨所掌握，到時若強度關山，請問國民黨有何能力阻擋?現在的民進黨就已經用手段繞過國家考試變相的想安插更多人馬到政府機關內，更何況是被修憲過後的考試權?試問國民黨有何把握?有何能力?

眾所皆知，現在的監察院都是民進黨的人，現在的執政黨又是民進黨，如監察權無法發揮其功效，或是監察權變成了政治打手，這對蔡政府來說，都是傷害，能不斷的打擊蔡政府的聲望，如果操作的好的話，能有如凌遲般的持續打擊蔡政府，這麼好的提款機，國民黨難道不會使用嗎?

國父孫中山先生是中國國民黨的總裁，是五權憲法概念的重要催生者，國民黨向來的立場就是護憲，從早年的討袁的幾次護法戰爭，到近期對抗民進黨廢考監的立場，向來都是如此，民進黨一直以來都主張要廢除考監兩院，持續了將近三十年，此時若國民黨轉為支持廢考監，請問一般民眾會怎麼看?認同五權憲法的對國民黨徹底心寒，認同廢考監的認為國民黨終於妥協，這是民進黨三十年來努力的成果，更加堅定支持民進黨，國民黨討不到半點實質的聲望跟好感，反而會遭到支持五權憲法的民眾唾棄，這樣難道不會影響到之後的選舉嗎?

藍營跟國民黨內部向來就是支持五權憲法的為多數，畢竟五權憲法、五權分立、五院制，是中國國民黨中心思想的一部份，一般民眾堅持反對五權憲法的人也不多，如此時國民黨立法委員不論是以黨團名義，或是以個人名義，硬要提出廢除考監兩院的版本，必然造成國民黨內部更大的矛盾，從而導致國民黨的再次分裂是有可能的，更不用說，萬一被民進黨借力使力，到時候國民黨的處境只會更為不力。

因為國民黨廢考監兩院，導致國民黨內部難以抹滅的裂痕，以後的其他議題，國民黨要能團結會難上加難，2022的地方選舉跟2024的總統大選國民黨內部必然無法團結一心，敗選已在可以預料的結果。

最好的做法是，調整五院制或是說優化五院制，考監兩院人選的產生方式得做出更好的調整，或是乾脆不提案，讓民進黨自己玩；有人說，那這樣國民黨不就打臉自己嗎?因為之前自己還無限上綱到要廢考監。其實這根本不難，可以簡單說個理由，就說當時這麼做，只是要陳菊跟民進黨知難而退，不要將考監兩院都安插自己人，沒想到民進黨的臉皮是鋼板，蠻幹到底，國民黨向來的立場就是反對廢除考監兩院的，如廢除考監兩院，恐怕會讓民進黨政府的權力更為集中。

又話說，國民黨過去反覆的例子的也不是少數，民進黨反覆的例子則更多，關鍵在於人民是否認同國民黨的這套說詞罷了，可以知道的是，人民是反對民進黨大量安插與自己同政黨或與自己色彩一致的人進考監。國民黨什麼時候會因為權宜之計而把自己的面子看得這麼重?這完全說不過去，沒有任何道理可言。

廢考監兩院對國民黨來說，百害而無一利，奉勸黨中央跟國民黨立委們好好想清楚，黨中央不要以為推給黨團自主就可以撇清責任，如果立委亂來，黨中央是有權力去踩煞車跟壓制他們的，如果立委要硬幹，黨中央擺爛無有效作為去遏止的話，這帳當然是要算到黨中央頭上。