在這危急存亡之秋，我決不是還斤斤於名位，只是我深知蔣先生的個性，他在文告中預留伏筆，好把我作為他的擋箭牌，而他在幕後事事操縱，必要時又東山再起。我頂起這局面，如名不正，言不順，則無法執行總統職權，不論為和為戰，皆無法貫徹主張。與其頂一塊空招牌，倒不如蔣先生自己幹的好。為此，我們又把吳忠信、張治中和王寵惠找來。王是我國法界老前輩，時任司法院院長。他對憲法程序的解釋，應該是具有權威性的。王寵惠看過文告後也說：「蔣總統此一下野文告應該有『身先引退』等字樣，否則與憲法程序不合。」後來CC系分子為使「代總統」的「代」字合法化，曾故意在外捏造王寵惠的談話，說，代總統是因為總統辭職，尚未經國民大會批准；副總統的繼任，也未得國民大會追認，所以只好「代」云云。其實，憲法上根本未規定總統辭職要國民大會批准，副總統繼任要國民大會追認。王寵惠也根本未說過這話。所以根據王院長對憲法程序的解釋，我認為總統退職文告，如不經修正，不可發表。

為大局而讓步

張群見我意志堅決，乃和我商量打電話給蔣先生請示。是時蔣先生住在杭州筧橋航空學校內。電話接通之後，張群便把我的意思報告蔣先生。蔣先生竟在電話內滿口承諾，說遵照李副總統的意思修改文告，直至李副總統滿意為止。當晚我們就這樣決定了，將文告依我的意思加以修正，然後交中央社發表。孰知次日早晨，各報所登蔣先生的文告和我自己的文告竟然還是修改前的舊稿。這時我從報上才看到蔣先生替我代擬文告的內容。全文如後：

總統蔣公軫念國家之艱危，顧恤人民之痛苦，促成和平之早日實現，決然引退。宗仁依據中華民國憲法第四十九條之規定，代行總統職權，自揣庸愚，膺茲重任，曷勝惶恐。惟是宗仁追隨總統致力革命二十餘年，深知其處事持躬，悉以國家人民為重，而對於個人之進退出處，嚴謹光明，心志既決，不可移易。宗仁仰承督責，不容辭謝，惟有黽勉將事，效忠國家，冀使中樞之政務不墜，而總統救國救民之志業有成。所望我全體軍民抒誠合作，文武官吏各安職守，精誠團結，一德同心，本和平建國之方針，為民主自由而努力，國家民族實利賴之。

細讀此兩項文告，以及蔣先生已允修改而中央社仍照原稿發表之各項安排，我覺得蔣先生之為人，至此危急存亡之關頭仍不忘權詐，一意要把我作木偶任他玩弄。最令人氣憤的是一月二十一日晚間，吳忠信竟以國民政府祕書長的名義，照上兩項文告的原義，通令全國各級軍、政和民意機關知照。此項通令蓋有總統的大印，而我這位總統竟一無所知。

我看到該通令後，便立即把吳忠信叫來，氣憤地說：「禮卿兄（吳忠信），這份通令發出去，我為什麼事先毫無所聞？」

吳忠信說：「這是蔣先生的意思，要我發出後再通知你。」

我說：「蔣先生已經下野了，他還要指揮你發通令不讓我知道？」

吳說：「你是知道蔣先生的，蔣先生要我這樣辦，我又怎能不辦？」

我說：「禮卿兄，你這樣做未免太不夠朋友了！」

事情發展至此，我才了解，一切都已由蔣先生安排好了。前晚的電話掛掉之後，他可能又另外打電話給張群和吳忠信，自食前言，重新安排，做到木已成舟再說。他知道我為人忠厚，不願為此事鬧傷大體。他對我顯然是「欺以其方」，諒我必會為大局而讓步的。

名不正 便不就職

但是我當時認為他欺人太甚，遂聲稱，名不正，便不就職。吳忠信不得已，竟威脅我說：「德公，我們是老朋友，我願以老朋友的資格勸勸你。你是知道蔣先生的為人的，你應知道你自己現在的處境。南京現在特務橫行，你身邊的衛士都是蔣先生的人，你還在爭些什麼呢？爭得不好，你知道在這種局面下，任何事皆可發生，你自己的安全，可能都沒有保障。」吳的話也是實情，不過我並未被他嚇倒。我仍然堅持不就職的老態度。下午，我又把吳忠信、張治中、邱昌渭找來。我把這事的原委向張、邱二人重述一遍。他二人也認為蔣先生這樣做太過分了。張治中本以為蔣先生下野，和局有望，至此也強調說：「可惜『美中不足』，能否請禮卿兄設法稍為更正一下？」邱昌渭亦竭力附和。不意吳忠信竟大發雷霆，把張、邱二人臭罵一頓，說：「國事至此，你們還幸災樂禍，說什麼『美中不足』。」張文白也不甘示弱，鬧得不可開交，我反而做起和事佬來，才把他們調處開了。

這件事很快地就傳了出去。許多國大代表和立法委員都為我不平，他們紛紛到我住宅來請願，要我「速正大位」，不要做「代理」總統。入夜，白崇禧也打長途電話來詢問經過。我把詳情告訴了他之後，白崇禧就說出劉邦告訴韓信的老話來：「要做就做真皇帝，切不要做假皇帝！」

當時民營各報尤為我不平，群情激昂，議論紛紛。張群、吳忠信等不得已，又打電話給蔣先生；蔣先生又滿口承諾，「修改」，「更正」。但正在大家愈鬧愈激烈之時，我本人反而洩氣了。我想國家都沒有了，還鬧什麼「代」不「代」呢？鬧得太凶了，人民是不能諒解我們的。我如能聊補時艱，拯人民出水火於萬一，私願已足。吳忠信又乘機來苦勸。於是，我反而勸為我抱不平的國代、立委等顧全大局。大家見我如此，也只有歎息而退。

蔣先生退休之日是星期五，這一個週末，我雖尚未就職，而軍國大事已紛紛壓到我身上。我從一位閒散的副總統於一夕之間變成「日理萬機」的國家元首。

一月二十四日星期一，國府舉行總理紀念週。由居正擔任監誓，我便在紀念週上舉行一個簡單的儀式，就任代總統。（全文完）