無色覺醒》賴岳謙：兩岸緊張對峙風險？台政客掀恢復徵兵？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第734集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「兩岸緊張對峙風險？台政客掀恢復徵兵？」

隨著兩岸局勢緊張加劇，台灣也開始檢視軍隊戰力資源問題，部分政治人物抓住機會，開始鼓吹重啟徵兵制與提議女性當兵的議題，但事情有這麼簡單嗎？軍力的問題是恢復徵兵制就能解決的嗎？

兵役制度是一個複雜科學，牽涉到所有年輕人的基本權利義務還有利益，更牽扯到整個社會的競爭發展力等，全都關聯在一起，而兵役制度對於現代戰爭甚至於未來戰爭的制度設計是非常重要的。

在人類過去的歷史戰爭，每一個國家都有自己獨特的兵役制度，包含募兵制與徵兵制。但是如果以現代的徵兵制來說，嚴格上被系統化、被法制化便是起源自「法國大革命戰爭」（Guerres de la Révolution française）開始。

1789年法國大革命，法國人民試圖推翻由路易十六所領導的法蘭西王朝，但是對於其他歐洲君主制王國而言，法國人民推翻的不僅是法蘭西王朝，而是當時歐洲普遍的王國政治體制「君主制」，因此法國大革命引起了很多歐洲君王的恐懼，許多歐洲君王便組聯合軍隊支持法國君王，欲將法國民族主義的革命浪潮撲滅。

當時法國民眾為對抗歐洲聯軍的職業軍人來犯，提出「全民皆兵」的計畫，希望不管男女老少都要當兵，就此改變了人類戰爭的形態。但還是由年輕力壯男子往前線作戰，女生則是擔任醫護兵、紡紗兵等後勤支援部隊。

而「徵兵制」就是在那時走進戰爭歷史，隨著拿破崙軍隊橫掃歐洲之際，大家開始意識到民族主義和徵兵制度相結合的強大效能，因此許多歐洲國家軍隊也陸續效仿。

「徵兵制」在世界各國蔚為主流，但到1990年，波灣戰爭沙漠風暴，伊拉克軍隊入侵科威特，推翻科威特政府，美國以新型戰略指導，出動少量軍隊，透過精準強大火力，擊潰時由總統海珊領導的伊拉克軍隊，引發世界不小的震撼，許多軍事專家認為，此新型態戰爭時代的雛形已經出現。

美國「募兵制」現代化高技術的軍隊鍛鍊開始成為主流，與以傳統部隊不同的是，現代化部隊所需的技術專業等，都需要長時間的計劃訓練養成，與以前短時間就可練兵成一支部隊不同，許多國家也都逐步放棄「徵兵制」，改採用「募兵制」。

由於台灣在國家防衛預算投入不足，無法將軍事部隊都配備有現代化武器裝備及訓練，而軍隊組成又以陸軍佔比最高，且兩岸若有軍事衝突發生，陸軍所能發揮的功能相當有限，一旦海空的武力被解除，陸軍部隊等於事暴露在敵方的視線內，就算想保存剩有戰力，也會相當困難。

在前總統陳水扁時期，國軍也開始縮減陸軍部隊，以及士兵的服役年齡，徵兵役期已被縮短為一年，但有經驗的軍官都知道，短時間所訓練出來的兵力，很難儲備成為精幹作戰部隊，因此「募兵制」的策略開始在台灣輿論發酵。

民進黨執政後，兩岸關係急轉直下，許多政治人物甚至為選舉利益，不僅在內部挑弄民眾反中情緒；外部還配合美國政客大打「台灣牌」，直踩中國大陸政治紅線，這樣的政治操弄，不僅將台灣民眾莫名捲入火線邊緣，也連帶升高台灣民眾對於海峽兩岸安全的緊張情緒。

台灣在國家防衛預算投入不足，無法將部隊都配備有現代化科技軍事武器，而在縮減部隊和刪減役期後，台灣也提高「募兵制」的宣導，但在官兵未能獲得較優渥待遇下，導致招募軍人素質良莠不齊，或不符合現代化戰爭軍隊技能所需要，如今社會又再鼓吹重啟「徵兵制」，恐怕仍無法解決最根本的問題。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！