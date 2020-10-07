今年新冠肺炎疫情在全球大流行，各國相繼採行封鎖等因應措施，不只終結了持續近十年的景氣擴張期，經濟受衝擊程度更比2008年金融海嘯有過之而無不及。為此，各國政府無不祭出擴張性的貨幣與財政政策因應。其中，美國「新冠肺炎補助、紓困與經濟安全法案」（CARES Act）高達2.4兆美元財政支出，以及聯準會約5兆美元的貨幣擴張政策，規模高居各國之冠。

《華盛頓郵報》專欄作家馬拉比（S. Mallaby）指出，金融海嘯後，各國貨幣與財政政策便走向寬鬆，貨幣寬鬆下的低利環境，讓政府僅需付出微小利息代價便能融通預算赤字，形同憑空生出財政預算的「魔術貨幣」。於是，近十年來已開發及開發中國家政府勇於舉債，債務水準也相繼來到歷史高點。

然而，這些國家雖有超高的債務餘額占GDP比及財政赤字占GDP比，卻未傳出債務危機，主要是經濟成長速率並無過度偏離政府債務的擴張速率，使該等比率不致失控。但如今新冠疫情爆發，各國均大開紓困之門，讓早已臃腫的政府債務更加膨脹。倘若未來經濟表現能盡快恢復如初，則這些國家政府債務仍屬可持續（sustainable）；反之，若疫情後各國經濟成長腳步過緩，慢於債務擴張速率的現象變成常態，那麼政府收入只怕不足以支應債務支出，債務規模將節節攀升，許多國家遭遇主權債務危機的風險正日益升高。

值得注意的是，國際主要機構對2021年全球經濟成長的預測看似將翻正，卻多是基期因素帶動，且各國失業率仍難回降至2019年水準。世界銀行首席經濟學家卡門．萊因哈特（C. Reinhart）及其先生、著名經濟學家樊尚．萊因哈特（V. Reinhart）即指出，全球經濟雖有回溫反彈（rebound）跡象，但仍難斷言是景氣復甦（recovery）的前兆，近期各種經濟統計數據的改善，或許僅是經濟急凍後的短暫反彈而已。如果主要國家經濟在反彈後續處低迷狀態，失業率偏高現象也未見改善，長期下來，勞動力萎縮將弱化有效需求及生產力成長，經濟恐難回到疫前水準。因此，各國政府能否持續且穩定地提供刺激政策，避免高失業率成為常態，將是經濟能否復原至疫情前水平的關鍵。

雖然在今年第2季，各國政府便推出一系列經濟刺激政策，但受限於政治因素考量，各國的紓困政策顯得躊躇蹣跚。

以美國、日本與德國為例，美國早在3月底就完成紓困作業的立法程序，資金規模對GDP比也達20％，且自4月實施激勵政策以來，美國經濟確實也出現反彈跡象，但儲蓄率卻從2019年的7％上下，爆增至今年8月的18％，意味著消費動能從未回到疫前水平。麻煩的是，截至7月底各項紓困資金基本上已用罄，疫情卻尚未見到消止跡象。對此，聯準會主席鮑爾在9月的貨幣政策會議中，再次強調聯準會的貨幣政策工具只能防範經濟危機擴大，在消費、投資活動皆缺乏信心下，聯準會無法獨力推動經濟復甦的巨輪。唯有財政政策刺激與貨幣寬鬆雙管齊下，才能將經濟拖離深淵。雖然民主、共和兩黨皆回應鮑爾的說法，有意續推新一輪紓困方案，但兩黨對激勵政策內容的構想卻極為不同，伴隨將於11月到來的總統大選，讓兩黨更難以平心靜氣地協商紓困內容，以致後續激勵政策拖宕難產，為來年美國經濟平添變數。

日本於今年4月與6月兩輪紓困資金規模雖高達260兆日圓，占日本2019年度GDP比達40％，為所有國家中相對紓困規模最高者。但其中政府總支出額外增加僅占GDP比約8％，其餘部分以稅費緩徵等方式實現，整體支出力道遠不及美國，且兩輪紓困都於在2020年底到期。再加上明年10月日本國會將舉行改選，自民黨內派系傾軋的隱患依舊、政府財政保守，都讓日本經濟復甦之路不容樂觀。

至於德國，雖然政府債務水準為已開發國家最低，擁有擴大財政激勵政策的空間，而6月德國政府也推出總額占年度GDP比達40％的紓困計畫，但政府額外增加支出占GDP比僅4％，反較日本政府更為保守。即使德國政府有遠見地將部分紓困條款延長至2021年底，但隨著明年國會將大選，近年來飽受退歐民意潮流侵擾的建置派政黨，在紓困議題上難免投鼠忌器而憚於積極行事。

要言之，近期各國經濟雖多少顯露回溫曙光，但究竟屬於跌深反彈，還是可持久的復甦仍在未定之天。若僅屬前者，且未來出現第二波疫情，許多國家將陷入再封鎖與否的兩難抉擇。此時，接續性的政府紓困是讓全球經濟有望走向復甦之必要手段。正如萊因哈特夫婦所強調，紓困固然會產生短期債務負擔累積的副作用，但若政策激勵力道不足，只怕許多國家的經濟將持續沉淪，經濟重回疫前表現之日也就遙遙無期，甚至引爆新一輪的債務危機，各國不可不慎。