江啟臣接任國民黨主席後，國共關係出現變化，大陸民間輿論批判國民黨的火力不亞於對付民進黨，國台辦對國民黨也往往不假辭色，引起「國共關係回不去」的推論。不過，廈大台研院副院長張文生在《環球時報》撰文，稱大陸為了兩岸和平發展「仍要爭取國民黨」，文中肯定了國民黨依然反對台獨、未否定九二共識，還表示「我們要理解國民黨面對的政治現實」。張文生此文刊載於大陸「鷹派」官媒上，雖被大陸網民罵翻，卻有很強的政策吹風意味。

張文生直言不諱指出大陸網民對國民黨普遍持反感態度，也注意到統派對大陸民眾看待國民黨情緒的影響，但同時澄清了大陸並未否定國民黨、排斥國民黨的基本立場。另一方面，張文生毫不客氣地列舉國民黨內部矛盾、思想混亂等問題，但也對國民黨所處政治現實表示理解。可見，這篇文章形同重申了大陸和平統一路線的一致性、穩定性，不會被網民意見左右，既是講給國民黨聽的，也是講給民進黨聽的。

國民黨的確面臨著兩岸路線的「兩難」，尤其是隨著今年初至今的一連串政治挫敗，變得更加敏感、脆弱。本來國民黨全代會上，原以為「江八點」有望重新凝聚黨內兩岸路線共識，結果一場「求和事件」，又把國民黨的兩岸論述打回被動的原形。不僅如此，國民黨在處理台美關係時的前後矛盾，在面對台海和戰議題上的語焉不詳，依然讓人看不到國民黨有何能力、作何準備，來因應今後一段時間相當複雜敏感的兩岸關係。

歸根溯源，我們可以看到，國民黨在兩岸路線上的「兩難」來自兩個群體：一是有選舉壓力、需要基層民意支持的群體，另一個是沒有選舉壓力、不輕易受輿論和民意影響的群體。前者主張「放棄」長期以來國民黨在兩岸議題上的思考方式、慣性言行與既定政策，否則就和民意愈加脫節，國民黨只會越做越小。後者則站在兩岸和平、中華民族的高度，希望國民黨堅持既有路線，在兩岸關係上有所作為。

這兩派的初衷並沒有錯，也都是國民黨所需要實踐的政治目標。畢竟國民黨是一個在台灣選舉政治體制下的在野黨，奪取政權當然是目標，踐行理念也是目標，兩者均不可偏廢。從江啟臣上任、林為洲等人主導立院國民黨團攻防策略的這半年來看，國民黨新一代領導菁英更偏重向台灣政治現實妥協，以爭取選票。例如，國民黨不派團參加海峽論壇、黨籍直轄市長隨綠營同聲抗議「遭矮化」、對共機軍演反應激烈、黨中央舉辦民主沙龍邀請老牌反共港星開講、立院黨團提案爭取「台美建交、美軍協防」。

但問題來了，做完以上一連串政治動作，國民黨在對大陸關係上就真的要「硬起來」了？民進黨買帳嗎？選民相信嗎？很不幸，國民黨再「硬」仍然躲不掉被抹紅的命運。在野近5年的國民黨，似乎還沒有從執政黨、兩岸交流「既得利益集團」的角色中走出，以至於在處理兩岸議題時產生一種「小媳婦」心態。

當然，中文「小媳婦」一詞並不符合現代男女平等價值，但這個詞彙反映出的四處受氣、患得患失的委屈心態，完全可以形容國民黨目前處理兩岸議題時進退失據、不知為何而戰的窘境。這種心態又衍生出兩種思維：第一，國民黨無論是政治菁英還是基層民眾，在兩岸議題上都產生一種「放棄做剎車皮」的念頭。第二，國民黨長期引以為傲的「兩岸牌」如今變成負擔，於是就見不得其他人改善兩岸關係的意願和努力。

不過，從中共主動邀請王金平參加海峽論壇，並安排會見政協主席汪洋，到張文生在官媒刊文肯定國民黨的價值，至少說明大陸對國民黨的處境是理解和包容的。既然如此，國民黨新一代領導菁英就得找出打破「兩難」困境的方法。

兩岸制度、觀念、價值觀不同，大多數人對統一仍心存疑慮，但多數人也務實理解，大陸距離台灣如此之近，綜合國力又在快速成長之中，大陸統一台灣的決心不會改變，這是無分藍綠都必須面對的現實。面對現實，台灣最好對未來保持開放的態度，由兩種力量相互辯證、競爭，才能為2300萬人民創造最大福祉。國民黨不應該放棄「剎車皮角色」，反而要提升論述與監督能力，用力監督、制衡綠營，台灣的路或許顛簸，卻不至於迷失方向。