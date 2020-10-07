民進黨立委為修法防止「統戰入校園」，再次炒作大學簽署的「一中承諾書」。但細看承諾書內容，立意實則是為了避免讓陸生碰觸敏感兩岸政治議題，並非要校方接受「一中」政治框架，綠委以此為由推動修法，刻意渲染，借題發揮，讓兩岸的模糊彈性空間縮小，落入非獨即統、非統即獨的二元對立。

「一中承諾書」議題早在2017年3月就炒作過，民進黨立委王定宇、趙天麟為嚴管兩岸大學交流，刻意熱炒3年前冷飯，並點名特定私立大學，還選擇性忽略這是70多所公私立大學皆簽署過的文件，用心可議。

細看其中內容，世新大學承諾書指出，「課程內容不涉及任何政治敏感活動，不從事任何有關『一中一台』、『兩個中國』、『台灣獨立』等方面活動」；清華大學的承諾書則提到「無涉及兩岸關係一中一台等政治議題相關言論，特予承諾」。

從具體內容可看出，承諾書的立意，是大陸不希望來台求學或交流的陸生，被台獨思想「汙染」，因此希望校方少碰兩岸政治話題，不要對陸生灌輸涉及台獨的言論和思想，僅此而已；再說，別對陸生灌輸台獨，並不等於要校方接受一中原則，當時媒體以「一中承諾書」稱之，也有誤導之嫌。

如果將「不提台獨」與「接受一中」劃等號，那反之，是不是「不說一中」就會與「主張台獨」劃等號？民進黨立委此番操作和上綱，反而會限縮兩岸模糊和彈性的空間，還可能影響在大陸發展的台灣人，害他們不公開表態支持一個中國、九二共識，就會被打成台獨。

這當中，也反映了兩岸核心價值的碰撞，台灣認為「言論自由」優先，尤其是大學殿堂的學術自由不該設限；大陸則將「國家統一」放在優先，視台獨為政治紅線，不得越雷池一步。國台辦批民進黨，「不設政治前提，就是一種前提條件」，現在民進黨立委有樣學樣，也認定「不碰政治議題，就是一種政治議題」。