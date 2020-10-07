試想，一個人先是極度蔑視戴口罩，並「以身作則」，在各種室內場所死不戴。等確診新冠肺炎後又到處趴趴走，開車出去兜風，之後又上演當眾脫口罩秀，最後甚至還說自己不要隔離，要照常去外州參加與人近距離接觸的活動…。

任何一位正常判斷力的台灣人，都會極度蔑視這個人，甚至認為這個人瘋了。但偏偏這個人是川普，遇到川普許多人頓時就忘記正常的道德標準，直呼川普「霸氣」，替他加油，直讓人感嘆萬分。

這些替川普大唱讚歌的族群，以綠營支持者為主。期望立場與自己相近的人當選美國總統，推動對自己喜歡的台灣政黨有利的政策，是人之常情，不是不能理解這樣的心情。但任何一位心智成熟的國家公民，都應該要用理智取代主觀期待。以下，筆者將羅列四個台灣人不應力挺川普的理由：

一、川普反覆無常，隨時可能背叛台灣：許多美國精英知識分子，比方川普的前國安顧問波頓，都以他們親身的經驗，告訴台灣人川普骨子裡蔑視台灣，「將台灣視為鋼筆筆尖，而中國是堅固辦公桌」，擔心台灣將如同庫德族一樣遭受川普背叛。

若我們進一步分析2020年一整年川普的對中態度，會發現川普並不是整個2020年都對中國強硬，今年1月美中簽署第一階段貿易協議時，川普可是說：「這是一項具有里程碑意義的協議。」、「我想感謝正在看我們致辭的習主席，我不久的將來會到中國去。」而當2月19日，新冠肺炎已於中國爆發但尚未於美國爆發之際，川普可是對習近平的抗疫表現讚譽有加：「習主席熱愛中國的人民以及國家，面對非常艱困的情況，他做得很好。」

也就是說，我們可以合理推斷，若是新冠肺炎疫情未在美國爆發，川普的中國政策極可能逐漸脫離綠營支持者一廂情願的鷹派反中路線，開始朝收穫實質利益的方向走。之所以後來激烈反中，是由於新冠肺炎爆發，川普需要推卸責任所致。但這樣的反中動機，俟川普連任後就會大大減弱。

二、川普連任機率極低，不值得為了他得罪拜登：儘管最近台灣媒體瘋狂報導「民主研究所」智庫說川普將在6個搖擺州勝拜登，成功連任的民調。但本質上這並非一個參考價值高的機構，這個機構在2016年就獨排眾議做出川普連普選票都能勝希拉蕊5%的民調，嚴重偏離最終選舉結果。而在今年，民主研究所則是從8月就開始做出川普領先拜登的結果。相較民主研究所，CNN與路透社的民調結果應較符合實情。此外，Real Clear Politics網站上的賭盤（拜登勝率64.0％，川普勝率35.2％）也顯示拜登大幅領先。

不是說川普一定不會勝，但這種時候，跑去押寶川普，替他的選情加油，說句難聽的，真的不怕政黨輪替被報復嗎？民進黨政府選擇在美國選前宣布開放美豬，替川普穩農業州選票。套用知名媒體人陳鳳馨的評論：「全世界過去這半年，有哪個像樣的國家有押寶川普？事實上幾乎沒有。」、「若川普連任成功就罷了，但若沒有連任成功，可以想像拜登當選後會多麼記恨。」

三、川普國際形象極臭，與他站一起將損害台灣國際形象：依據美國智庫「皮尤研究中心」10日1日公布的調查結果，川普在國際社會的眼中形象極差，差就算了，甚至比俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平還糟。加拿大僅25％民眾對川普有信心，42％對習近平有信心；德國僅10％對川普有信心，30％對習有信心；傳統盟邦英國也只有28%對川普有信心，習39％還是勝過川普。

以上是量化研究，若去問一下海外留學生或僑胞，川普在菁英知識分子圈內的形象，只會得到「奇臭無比」的答案。台灣難道只需要川普一人青睞就夠了，都不需要其他的國際朋友了？力挺國際社會公認的爛人，無論從任何角度看，都不是一個聰明，對台灣國際形象有利的舉動。

四、良心問題：依據紐約時報4月的報導，早在1月28日美國退伍軍人部的高級醫學顧問Carter Mecher就已在廣寄的e-mail中提到「預期的疫情規模看起來已經讓人難以置信。」1月30日衛生部長阿札爾直接警告川普暴發疫情的可能性，川普直接回「危言聳聽」。

等到了3月中，川普終於開始同意建議全國保持社交距離，但之後又不斷大罵各州州長要求經濟活動解封，少管控人們接觸。到4月底川普發表他驚悚的「喝消毒水殺病毒論」，到8月初他聲稱兒童對肺炎幾乎免疫…。到了9月22日，美國新冠肺炎死亡人數正式超過20萬人，對此，川普對此表示「很遺憾」，但也稱防疫工作做得「很出色」，否則美國可能會有300萬人喪命。

一句話，你可以有自己的政治立場，但無論如何都請切記「良心」二字，面對川普這樣一位讓20萬人死於新冠病毒的領導人，請拿出台灣人的格調。再怎麼挺綠，也別泯滅良心吹捧川普。（作者為網路媒體工作者）