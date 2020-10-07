國慶即將來到，本應是一個歡欣鼓舞的日子，台灣民主化超過30年，自詡為民主、自由、開放、多元的國家，立法院定期改選，依據最新民意立法，自然應該是法治國家。但我們被迫在國慶前夕提出這個疑問，內心勿寧是沉重而悲痛的。

中華民國憲法保障言論自由，威權時代曾以戒嚴法及刑法100條限制言論與媒體經營，自1987年解除戒嚴、1992年修正刑法100條，台灣就是一個享有完整言論自由的國家，定期改選與多次政黨輪替，讓台灣成為民主法治國家的典範。中華民國的「定期選舉法治」相對大陸「一黨專政法治」，更是全球華人的驕傲。

但我們必須沉重指出，今天民進黨執政下，台灣可能不再是一個民主法治國家。因為所謂民主法治，不是要人民守法，而是政府要守法，威權與民主法治之別，在於政府的守法，政府是否遵守憲法、法律，尤其行政法與行政程序法的規範。

世界各國看一圈，民主法治國家絕對尊重言論自由，愈集權的政府對媒體的控制愈嚴。沒有聽說哪一個民主國家的政府關掉看不順眼的媒體，不要說民主國家不可能發生這種事，連不太民主的國家也很少做得這麼粗暴，因為太難看。

國家通訊傳播委員會（NCC）為了中天6年一度的換照，破天荒要在月底召開聽證會，其中的議題，竟然包括中天換照案對「國家安全」之影響。老實說，這種標準太空泛，國家安全的定義是什麼？什麼行為構成危害國家安全？不能由執政黨與政府機關說了算。

一些政客、名嘴質疑資方有「大陸資金」，那麼，證據何在？和該媒體的報導與評論的連結何在？又如何影響國家安全？都必須拿出證據。而該媒體的什麼報導與評論影響國家安全？如果真洩露了重大軍事機密，自然依法辦理，如果只因為內容不為執政者所喜，那麼影響的恐怕不是國家安全而是蔡政府的政權安全。

亂扣國安這血滴子

國家安全至關重大，足以影響全民安危及國家命脈，指控他人對國安造成不利影響，有如指控顛覆叛國，若任意且輕易對媒體扣下這個罪名，這已經不是大帽子，而是血滴子。

在自由市場經濟下，各產業各企業各自發展，市場自有汰擇機制，哪有一家媒體可以產生操控性力量？硬要入人於罪的話，大概是中天和TVBS的存在讓電視台不是一片綠，可能整體視覺感不夠讓當政者賞心悅目吧？所以這兩台才屢屢成為NCC刁難的對象。再說到對公共秩序與善良風俗的影響，更是莫名其妙，電視台內容都依分級規定管理，新聞影像中的不宜畫面也打了馬賽克。若有內容誨淫誨盜，盡可以依法開罰，如果什麼不妥的內容也沒有，只因執政者視如眼中釘，就要關閉媒體砸人飯碗，這是任何民主國家都不曾見過也無法想像的。

自由的真諦是，「我不同意你說的話，但我誓死捍衛你說話的權利」，言論自由權是大家整體共享的，有人被切掉一塊，就是大家都被切掉了一塊。唯有所有聲音都能自由抒發，特別是與當權者不同的意見也能不虞打壓地表達，整個社會才有真正的言論自由權，人民也才因此擁有思想的自由，以及對當政者監督制衡的力量。

NCC必須依法行政

國家安全有很多面向，除了軍事與主權外，健全的民主運作機制，也是國家安全的重要支柱。打擊言論自由，壓制異議媒體，箝制反對聲浪，緊縮人民的公投權、執政者權力不斷膨脹，這些破壞自由理念與民主價值的行為，傷害了台灣最根本的立足基礎，又何嘗不是影響國家安全的行為？而這些，正是民進黨政府愈來愈難看的手段，想憑著莫須有的國安理由來指控別人，先想想是不是還有四根指頭指著自己。

在一個正常的民主國家，言論空間應該是完全開放多元的，政治光譜左右中都有。不同的聲音，不管再小眾，都極為珍貴。但民進黨走回昔日威權時代政媒不分的老路，台灣媒體政治光譜極大部分偏綠，如果連最後一、兩家不依附於綠營的媒體都容不下，日後對民進黨政府的不同意見都被塞上口箝，果若走到這個地步，還能向世界自誇是民主自由國家嗎？

國家通訊傳播委員會組織法第1條開宗明義定位NCC組織目的為「落實憲法保障之言論自由，---維護媒體專業自主」，希望委員們務必依法行政，不要再傷害中華民國「民主法治」令名。