民進黨中常委、立委何志偉7日在民進黨中常會中提案，建請對美豬進口數量進行控管，以緩解衝擊，但遭民進黨人勸阻，黨主席蔡英文當場不發一語。

不只如此，日前國民黨立委在立法院文化及教育委員會提案，要求政府對含瘦肉精的豬肉進行源頭管理及查驗，以及修法在校園禁用含瘦肉精美豬及加工品。這兩項提案能協助行政部門有效管控含瘦肉精豬肉進口的情況，並避免幼童誤食，但都遭到民進黨立委以人數優勢擋下。

其實何志偉總量管制的提案，和國民黨的提案，都沒有完全否決民進黨政府開放萊豬的政策，而是提供了補強之道。執政者大可順著民意，對開放萊豬有更週延的管控。這樣的提案，何過之有？

對開放萊豬這個政策，政府決策官員和民進黨高層，態度一直非常傲慢，不願向社會誠懇說明，只知不斷以高壓姿態強迫社會接受，但效果很有限，而累積的民怨也越飆越高。事實上，近期有關開放萊豬的民調，幾乎一面倒都是反對者大幅領先贊成者，民意趨勢非常明顯。民進黨政府必須要放軟身段與社會溝通。

即使民進黨政府就是非要開放不可，也不應該是鐵板一塊，連一點點商量的空間都沒有，這是哪門子的民主？當初民進黨政府硬是要以行政命令開放萊豬，刻意跳過立法院監督，最後這些行政命令從「備查」變成「審查」，還是得回到立法院，但是整個過程已讓民進黨形象大傷。

現在立委的提案等於是給了執政者一個很好的下台階，民進黨卻再次表現得如此顢頇，連同黨立委的提案都要壓制，實在太鴨霸了。難道民進黨都不管2022年的地方大選了嗎？別忘了，2018年人民曾用選票狠狠地教訓了這個政府。