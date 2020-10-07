香港男子陳同佳2018年2月在台殺害女友潘曉穎後，隔天立即棄屍並潛逃回港，因另涉盜用潘女信用卡，在香港被控洗錢罪入獄。去年10月底陳同佳刑滿出獄表達願來台投案，轉眼快一年無聲無息，直到潘曉穎母親透過港媒呼喊「人在做天在看」，陳同佳才又錄音透露投案意願，只是他真的願來台受審嗎？

陳同佳偕潘女來台過情人節，因口角引爆殺機，當時快滿20歲的陳同佳殺害女友後棄屍北捷竹圍站外草叢。潘父找不到愛女，先後向港台警方報案，檢警按圖索驥查出已潛逃回港的陳同佳涉嫌殺人，並在竹圍捷運站附近尋獲已懷身孕的潘女遺體。

陳同佳在台殺人案因台港沒有司法互助，香港保安局去年為此案推動修訂《逃犯條例》，卻因條例觸及「一中框架」為前提移交，未來其他案件嫌犯也可能引渡至中國大陸，引爆香港歷來最大規模反送中運動，是1997年香港回歸以來最嚴重的政治危機，最後逼得港府撤回修例。

但剖析陳同佳犯罪手法，在住宿旅館殺死女友後，冷靜把屍體塞進行李箱，再搭捷運棄屍潛逃回港，且盜用死者信用卡，顯示他不但早有逃避罪責打算，甚至來台過情人節，可能預謀殺人，冷血行徑叫人不寒而慄。

而陳同佳另涉洗錢罪，一年前刑滿由牧師管浩鳴陪同出獄時，在輿論壓力下，公開向死者父母親及社會大眾致歉，再表達願來台投案意願，毫無誠意的唬弄幾句話，就由港府送到安全屋保護。陳出獄迄今已是自由身一年，除非他有強烈宗教信仰真心想贖罪，怎可能捨自由生活來台吃牢飯，甚至可能面臨死刑判決？

陳同佳必然接觸到港台政府不間斷的口水爭議資訊，包括陸委會一開始為主張主權予以入境註記，被罵翻後就改口為指定「單一聯絡窗口」，要求港府提供相關證據且必須港方交人。然而台港並無司法互助，陳必然了解港府不承認所謂單一窗口，更不可能依台灣指令以官方對官方模式交人。香港特首林鄭月娥日前就把話說得直白，對陳同佳來台投案，港方沒有什麼可做。

陳同佳殺人案司法審理陷膠著，在政治考量下港府不作為，我方又一再想以陳同佳案凸顯台灣主權，偏偏兩岸關係最近又因美中台角力而冰凍，陳同佳案自然原地踏步，不會有任何進展。

失去愛女兩年7個月的潘母，希望他兌現來台受審諾言。然而港台政府政治盤算凌駕司法公義，尤其蘇揆盡說風涼話，不會讓陳來台「自由行」，即使潘母悲痛表示願幫陳出來台機票錢，陳同佳願接受免費來台受審嗎？答案只有他自己知道！