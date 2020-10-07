香港人陳同佳涉嫌在台灣殺人，計畫月內到台灣自首，遭到行政院長蘇貞昌拒斥。他先說香港人殺香港人，應由香港政府管轄，再說陳同佳不能以自由行方式赴台，認為兩地政府需先溝通，因為「如果他要來台灣投案，香港有政府，台灣有政府，就好好的談。他不可能來這自由行，我們也不容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不著推來推去。」蘇貞昌的說法看似有理，其實違背主權與司法互助原則，完全是政治操弄，蓄意把兩岸政治角力凌駕於司法之上。

陳同佳明知入境台灣會被羈押卻甘願飛蛾撲火，為何港府不能成全他的意願？港府不能把陳同佳「送台」的理由，說是除了陳同佳已是自由身、港府公權力對他無拘束力外，在政治層面上，則因為去年欲修訂《逃犯條例》卻引爆「反送中」風暴，港府不願再生事，只能維持同一基調，聲稱將陳同佳送到台灣審判「沒有法律基礎」，這個論點以法說理，難謂逃避責任。

其實，蔡政府期盼法辦陳同佳以彰顯司法主權，但由於陳同佳不在國境內，檢警雖證據在手，卻獨缺人犯，致使司法權無以伸張。現在人要送上門，為何還要刁難？關鍵在於香港是特別行政區，隸屬中華人民共和國，目前兩岸官方關係緊張，台灣在馬英九政府時代雖與中國大陸簽過司法互助協議，但在政治敏感案件上失靈，因為所謂國與國的刑事司法互助，指的是兩國「官方對官方」的協商與互助，但台港之間的互助從來不是以議定模式完成，而是向香港提出司法互助申請，透過陸委會駐港台北經濟文化辦事處遞件，再由港府「政制及內地事務局」收文，一切循檯面下管道處理。

現在大陸官方拒絕與台灣政府接觸協商，民進黨政府見案眼開，意圖利用本案迫使兩邊政府對政府談判，雖然逼不出北京政府之魚，摸到香港政府之蝦也好，於是使勁逼港府與台北政府進行「政府對政府」的官方交涉。

香港官方抱怨台方企圖將其要求強加給香港，將投案的簡單問題扯上複雜的兩岸角力，甚至藉機挑戰「一個中國」原則，認為全然是政治操作。由於兩岸三地關係特殊，為免觸及複雜的主權問題以及「一個中國」原則，港府希望避開主權爭議等政治地雷，比照2016年荃灣石棺案疑犯移交方式，由台方警員低調陪同登機赴台。蔡政府不循往例辦理，反而設下諸多障礙，刻意把事情由實務層面提升至政治層面，甚至要求港府先與台灣簽訂司法互助協議。港府當然不願順著蔡政府的韻律跳舞。

依法而論，陳同佳在港刑滿獲釋一年，法律上是自由人，想赴台自首是個人決定，投案事宜依法依理要由陳同佳代表律師與台方磋商，雙方達成程序共識之後，再由港府提供必要的技術協助。蘇貞昌卻堅持事件要在「政府對政府」層面處理，罔顧香港現行的「刑事事宜相互法律協助條例」不適用於台灣，法律並未授權港府干預陳同佳自首問題，如何能與台灣政府應就事件「好好的談」？港府顯然抗拒被逼介入與台灣官方進行對話的操作。

民進黨從不放過任何可以操作「主權」或「正名」一類的議題，明知國際刑事司法互助是兩地「官方對官方」的協商互助，前提是雙邊須建立對話接觸窗口，囿於台港之間的非官方關係，台灣欲求台港司法互助從檯面下管道提升為官方談判，必然踢到鐵板，只能做大內宣之用。民進黨政府想改變以往台港處理實務事宜的模式，故意漠視香港任何涉台問題，港府都無權逕行「兩制」，而必須顧全「一國」，不能接受任何帶有台港兩個主權政府接觸的的政治操作。蔡政府蠻幹下去只會碰一鼻子灰。