美國總統大選讓人一夕數驚，尤其10月2日爆出來的「川普染疫」震撼彈，一時之間無論是媒體還是社群網站都變得異常活絡。「他真的有得病嗎？是不是有什麼陰謀論？」、「川普用的是什麼療法？沒問題嗎？」、「如果川普不幸過世接下來的投票怎麼辦？」、「他治療期間還跑出醫院跟支持者打招呼？是不是想害大家都得病？」、「才住院治療3個晚上就要出院？他根本還沒好吧？」這段期間川普的一舉一動都是全球注目的焦點，對全世界的人來說，就好像在看川普本人上演的一場大型實境秀，奇幻感和娛樂感都十足。

無論你喜不喜歡川普、支不支持川普，你不得不承認川普真的很有手腕。他個人帶動的熱度跟討論度，除了因為他是美國總統之外，還有另一個跟他個人比較有關係的操作就是，他深諳「政治娛樂化」的道理。大家不要忘了川普從政之前最廣為人知的就是他的實境節目《誰是接班人》，所以他很清楚娛樂產業的操作方法，那就是：任何新聞無論正面負面都是「好新聞」，人家對你沒興趣、完全不想報導你才是「壞新聞」。所以他完全不介意任何人對他所做的任何讚美或是批評，反正只要他還是大家的話題中心就好；因為身為螢光幕前的公眾人物，而且又是在瞬息萬變的網路時代，曝光度才是能不能繼續混下去的最重要關鍵。

以前大家可能會對「總統」這個職位有某種特殊的想像，覺得要當美國總統就應該要怎樣怎樣。可是這些想像在川普出現以後就全部被打破了；或者用比較正面的看法來說，川普的出現其實打開了很多人的視野，很多人因為他才發現「原來美國總統還可以這樣當」。而且從上星期的辯論，還有緊接著他整個染疫事件的後續發展，大家真的可以看出川普有一項很有力的特質，（或者如果你是他的對手民主黨或是拜登，就會覺得是一個很難對付的特質），那就是他對所處環境的主動掌握。不管在什麼情況下，他都要當老大、他都要掌握先機，然後其他人就會被他牽著鼻子走。

媒體不得不跟著報導川普就不必說了，連他的對手拜登在這件事情上面似乎也沒有占到什麼好處，反而還陷入了一個有點尷尬的處境。這件事情的起因就是因為川普染疫以後，拜登陣營說為了表示尊重就低調一點，所以把所有針對川普陣營的負面文宣都撤下來。拜登陣營宣布這個決定的當下，川普陣營不領情，結果才隔一個周末川普就說他沒事了，要出院回白宮上班。現在拜登陣營怎麼辦？那些文宣還要不要刊登回去？川普主導的這場秀，一直到選舉前都還很有看頭。（作者為口譯工作者）