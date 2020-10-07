49年以後，邏輯學課基本淡出大陸的課堂，邏輯學大師金岳霖還自我批判，全盤否定自己的邏輯學研究。儘管聯合國認為，邏輯學像語文數學一樣重要。改革開放後，各學校都有開邏輯學課，但很快又銷聲匿跡了。現在MBA入學考試卻要考邏輯，則明顯不符合邏輯。本科沒學過，怎麼作為MBA入學考試的要求呢？而不符合邏輯的情況在我們生活和認知中普遍的存在。

謂予不信，請看幾例：把時間的先後當做邏輯的因果。因為雞叫後天亮了，所以有人以為，是雞把天叫亮了。還有初次進城的老頭老太，看到有個老嫗走進電梯後，出來的是少婦，那個老頭馬上叫自己的老太進電梯，說等你出來也會變得一樣的年輕。這不是笑話，而是生活的真實，限制人家講話就等同於不讓雞叫，太陽不會出來，進入電梯可以返老還童。

把現象的認知當做價值判斷。我們這代人都耳熟能詳的黑格爾名言：「凡是存在的都是合理的」，存在只是現象，怎麼可以作為判定合理的依據呢？殺人放火也存在，可以認為合理嗎？所以這句話只能是：「凡是存在的都是有原因的」。順著「合理」，改革沒有必要，已經合理了，改什麼改。順著「原因」，才能去找到和突破改革的技術性障礙。

把敵我的畫分作為判斷是非的依據。敵我都是人，人就一定有共同的是非標準，所以既不能全盤肯定我，也不能全盤否定敵。我們有句名言，「凡是敵人反對的我們就要擁護，凡是敵人擁護的我們都要反對。」敵人反對吃屎，我們吃不吃？敵人擁護吃飯，我們怎麼辦？也許這個話有特指範圍，但一旦變成最高指示，則一定會被濫用到流弊無窮。

把政治地理當做自然地理。有一年美國領事館抱怨PM2.5指數太高，我們的發言人說：「眾所周知，美領館的所在地是美國的領土，所以在美領館測出PM2.5高，是美國高，與中國無關。」美領館所在地屬於美國只是國際政治規則，並不表明自然地理不在北京，更不表明它測出PM2.5高不是中國的高。混淆政治地理與自然地理的差別，既是種「聰明」，更是邏輯能力差的表現。

把人為畫分的時間當做實際發生的時間。網上有文章說，老美無法抵禦中國的導彈，因為中國18日發射，17日就到達美國，也就是中國導彈沒有發射之前就到達美國。中國的時間比美國早一天，這是根據地球的自轉，按照國際換日線的人為設定，但是，實際的時間，中國的現在就是美國的現在，環球同此時間，哪會有尚未發射已經到達的導彈。

把形象的相似當做本質的一致。有個英語單詞叫no arbitrage，教科書、字典都把它稱之為「無套利」。殊不知無套利只是停止套利的現象，這個現象的發生可以是政府的限制或公眾的選擇。西方國家政府沒有限制套利的權力，所以它的含義只能是後者。公眾為什麼停止套利呢？因為沒有利差了。那就是公眾可以充分套利，套到無利可套了才停下來，所以這個詞應該翻譯為「無利套」。而翻譯成「無利套」則混淆了兩種制度下市場運行邏輯的根本不同。

把勞動，而不是創新，當做財富的源泉。勞動只能使財富按照算數級數增加，2、4、6、8A創新則使財富以幾何級數增長，2、4、16、256A甚至是無窮大次冪的爆炸。更不用說，超乎想像的升級，馬車、火車、飛船和人工智慧等。如果把勞動當做財富的源泉，總量增加緩慢，升級沒有希望，你多我少，只能爭奪有限的財富，結果越鬥越窮。但實際上財富來自於創新，你多了我更多，何必鬥爭？僅僅一個簡單邏輯的認知偏差，讓多少人倒在血泊中，多少財富灰飛煙滅，多少年黑暗和血腥籠罩人類。

資中筠有告誡，繼續目前的教育，中國的人種都會退化。此話絕非危言聳聽。人家按照嚴謹的邏輯推導演進，不斷取得創新的突破，我們則按照看不懂的邏輯，頌聖自嗨地不斷地回到原點。在世界完全看不懂中國之日，就是資中筠告誡的人種退化之時。 （作者為大陸學者）