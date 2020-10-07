中秋節是華人1年中的3大節日之一，明月高掛象徵家人團圓的時刻，然而對同屬華人的台海兩岸而言，卻依舊處於高度對立的狀態，筆者近期讀到唐代詩人張九齡《望月懷遠》古詩，有感目前台海情勢之危殆，特予改寫，期待台海終有雲散月明的一天。

張九齡《望月懷遠》原詩文為：「海上生明月，天涯共此時。情人怨遙夜，竟夕起相思。滅燭憐光滿，披衣覺露滋。不堪盈手贈，還寢夢佳期。」筆者改寫後的詩文為：「海上生明月，兩岸共此時。兄弟隔遙夜，竟夕促解方。求同猶存異，攜手創共榮。未聞故人意，杯酒再會時。」

同樣是看到茫茫海上升起明月，兩岸華人此刻都共同享受著明月與家人團圓；兩岸華人就像兄弟一般有著相同的文化血緣，如今卻是相隔遙遠如無盡夜晚，令有識之士徹夜難眠思索融冰解方。兩岸之間最可貴的是求同存異的包容和善意，在此基礎上就有機會合作共創繁榮。有段時間沒有和老朋友交流了，真心期待能再見面共享良辰佳餚。

兩岸關係近來似乎越來越對立，大陸方面也加大了對台灣的軍事壓力，近期共機幾乎每天都侵擾台海周邊，使得國軍疲於奔命。中共試圖以此行動向越趨緊密的台美關係施壓，同時向少數「台獨」勢力發出嚴厲警告。

不過，台美關係拉近並非可由台灣單方面決定，很大部分或與中美關係惡化有關，涉及美中台戰略大三角動態平衡關係。

兩岸僵局遲遲未解，民進黨和共產黨都應該換位思考，積極尋找雙方可能接受的最大交集。筆者多次提出「二○諒解」新論述，就是希望為兩岸3個主要政黨尋找最大公約數，為台海和平找到出路。

「二○諒解」核心表述為：「以《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》為基礎之『一中內涵』，推動兩岸關係和平發展，為兩岸人民謀求最大福祉。」概括「二○諒解」精神，可稱之為「一中內涵，相互理解」，或可成為藍綠紅之最大交集。

中秋佳節剛過，兩岸華人共享團圓時光，但台海天空並不平靜，心中總有些許缺憾，筆者謹以上述改寫之詩文及「二○諒解」新論述，真心盼望台海雲散月明，共同迎向更繁榮與明亮的未來。（作者為前海基會顧問、國立台北商業大學榮譽講座）