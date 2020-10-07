國民黨立院黨團在立法院會提出「政府應請求美國協助抵抗中共」及「台美復交」兩個案子，院會隨即通過，引發社會爭議。國民黨的作法真的聰明嗎？

兩個決議案都與美國有關，那美國對台的真正意圖呢？近年來，美國為了維護其世界霸權地位，已啟動全面遏制圍堵中國大陸。美國原本對中國大陸就有「和與鬥」、「交往與圍堵」、「國務院負責檯面上，中情局（CIA）主導檯面下」的兩手策略。原本即為鷹派的CIA局長蓬佩奧在獲任命為國務卿後，便用CIA的作法來從事外交工作，將以前檯面下的作為全部搬上檯面，造謠、顛覆、破壞、分化，無所不用其極，在私底下鬥、公開場合也鬥。鬥爭的目的，當然不是為其他國家的安全利益，而是出於維護美國的霸權與利益。11月6日蓬佩奧在日本訪問時表示：若中共武力犯台，美國將以行動緩解緊張。試問美國的行動是出兵台灣，還是賣台灣軍火？

CIA與美國的軍火商一直左右著華府的政局，蓬佩奧讓兩者完美的結合。國際衝突有利於美國軍火商，凸顯伊朗的危害，中東的阿拉伯國家就必須向美國購買更多軍火；強調中國大陸的危險，亞洲國家也必須增加對美國軍火的需求。

民進黨因為不接受「九二共識」，堅決不放棄台獨立場，2016年起兩岸關係基本上已經鬧僵，蔡英文把台灣的命運全部押在美國身上，「反中親美」也成為民進黨政府的基本政策。近年來，美國要台灣買什麼武器，台灣就得買。僅2019年，美國對台軍售總額即已達約100億美元。「親美」的同義詞就是「完全聽美國」，因此，不僅要花納稅人的錢買武器，連美國要台灣吃什麼就必須吃什麼，美豬只是開始而已。

國民黨會提出此兩案有三種可能：一是「撇清」，想脫掉外界送給國民黨「親中賣台」的帽子；一是「討好」，認為現在台灣的民意普遍是敵中親美，想藉此得到更多民意支持；一是「立場」，想強化目前黨中央「反共親美」的路線。

國民黨的盤算錯了。「親中賣台」並不是國民黨真正的作為，而是外界的汙衊，國民黨應該用更完整的理念與論述來說服民眾，而不是用「討好」、「媚俗」的方法來取悅。現有做法，只是顯示了國民黨還是拿著香跟著民進黨拜，也不會有多少人會轉而支持國民黨。

當目前國民黨中央採行「反共不反中」的「反共親美」政治立場時，那麼這兩個議案的提出，反應出的就不是「撇清」與「討好」的策略，而是目前國民黨中央的實際政治立場與路線。倘果真如此，那未來面對美國的軍售、美豬的進口及其他美國的索求，國民黨將失去反對的立場。在兩岸關係上，國民黨也將再無角色與份量。

「愚」這個字，禺指牆角，整個字就是用「把心思放在一個角落裡」，用來比喻一個人鑽牛角尖，不會變通。民進黨整個思維是鑽進台獨、依靠美國的牛角尖，再也不會想其他保障台灣安全的方法，不夠「愚」嗎？「蠢」這個字，指的是春天驚蟄前後破繭而出的蟲子們到處亂爬，毫無頭緒，全無章法。國民黨中央沒有中心思想，自以為是，提出兩個不知所云、亂鑽亂爬的決議案，不夠「蠢」嗎？

「蓬佩奧耍、民進黨愚、國民黨蠢」，是目前台灣面臨的困境，特別是當「愚」與「蠢」並存時，就是台灣人民的危局了。（作者為孫文學校總校長）