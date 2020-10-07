10月6日，立法院院會無異議通過國民黨立院黨團所提「政府應請求美國協助抵抗中共」及「與美復交」兩項決議案。同一天，美國國務卿蓬佩奧在東京與日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」。蓬佩奧表示，中國在區域內日益強硬的行動，讓美日印澳這四個印太國家比以往任何時候都更有必要進行合作，以保護他們的夥伴及人民不受中共的「剝削、賄賂與脅迫」。此外，蓬佩奧在接受日媒訪問時宣稱，強調，如果中共武力犯台，美國將採取一切行動，緩解區域的緊張情勢。

說來也巧，這廂立院甫通過「政府應請求美國協助抵抗中共」的議案，那頭蓬佩奧立即響應，除了要打造一個「對抗中國共產黨的安全保障網」外，還特別強調中共若武力犯台，美將行動緩解緊張。蓬佩奧莫非要為川普的友台背書保證？

其實，這些看似關聯、卻又無跡可尋的事件，都反映出我中華民國的外交和國防戰略，長期受制於美式思維和美國的「軍事和威迫力量」，不可自拔。

先論國民黨兩項提案。無論是台美復交還是請求美國協防，一是跟著民進黨拿香拜，了無創新，二是沒有釐清當前兩岸緊張局勢的根源，找錯病灶下錯藥，還落得兩面三方不討好的下場。前總統府秘書室主任蘇志誠評論立院提議時便說：「把命運寄望美方，李登輝會罵衝啥毀！」

事實上，從李登輝到蔡英文，長期接受美式教育的台灣政壇菁英與國防戰略學者，面對美中台兩岸三邊關係，迄今脫離不了冷戰時期「自由民主vs.共黨專制」的兩極思維，忽略「後互聯網時代」國際多元政治的格局，也不見西方民主陣營與共黨專制的界線早因全球化變得模糊不清。導致我們在面對中國大陸後發先至的崛起時，心有不甘，也沒有建立一套獨立自主的「統、獨、和、戰」的兩岸戰略觀，以至於到如今，徒然在「依賴美國親日本」的死胡同裡打轉，走不出一條屬於兩岸中國人的康莊大道。

回顧歷史，不難明白，二戰後在全世界「剝削、賄賂與脅迫」各個弱小國家的，正是蓬佩奧服務的美利堅合眾國。而在全球各地展現軍事和威迫力量的，也正是在100多個國家擁有700個軍事基地的美軍。那麼，請求這樣的美國協防台灣，究竟是要引燃中國大陸膨脹已久的激進民族主義？還是要拱手將台灣送到美國剝削與軍事威迫的流理台上？台灣，追隨滿口謊言、醉心個人秀的川普，又豈是好事？

朝野袞袞諸公何妨想想，為何南韓文在寅拒絕參與蓬佩奧「四方安全對話」的大戲，少了南韓這一環，蓬佩奧幻想的「對抗中共安全網保障網」又將如何？再如果，第一島鏈少了台灣這一角，美中對抗戲碼是否又將改寫劇本？請求美國協防台灣的最近路徑在何處？欲擒之，故縱之！何不試試「求和」北京。話又說回來，兩岸既和，何必請求美國協防！兩岸既和，美中衝突必緩，區域緊張自解。這不正是蓬佩奧口中的「行動緩解緊張」嗎？

兩岸問題的解決方案，始終都在兩岸手裡，無須外求。歷史經驗，外力介入，引狼入室之始。台灣，不需惡狼，無需暴虎，需要的是高瞻遠矚的和平使者。（作者為資深媒體人）