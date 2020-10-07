毛澤東曾寫過一篇文章題目是「被敵人反對是好事而不是壞事」。文章中說道：「如若敵人起勁地反對我們，把我們說得一塌糊塗，一無是處，那就更好了，那就證明我們不但同敵人畫清了界線，而且證明我們的工作是很有成績的了。」國民黨黨團在立法院提出「請求美國協助抵抗中共」、「台美恢復邦交」兩項決議案，民進黨不敢反對，民進黨發言人表示歡迎國民黨回歸主流民意，似乎忘記外交部長日前才對美國媒體說出「違背」台灣民意的話。總統府也只能講出無關痛癢的「一步一腳印」。但是民進黨立委許智傑則批評國民黨精神錯亂。而大陸《環球時報》總編輯胡錫進也在微博痛批國民黨墮落、吃錯藥。國民黨此舉引來民進黨和共產黨的左右夾擊，是國民黨錯了嗎？還是如毛澤東所說的，被敵人反對是好事而不是壞事，當敵人跳腳時，可能證明我們正走在正確的道路上。

隨著中美衝突日漸劇烈且全面，美國不斷打台灣牌刺激中國大陸。而隨著美國訪台官員層級的升高，所謂的「台美建交」的議題也浮上台面。最近美國眾議員帝分尼就提案要求美國政府與台灣恢復外交關係，也就是9月17日提出的第117號共同決議案。消息傳出，台灣人心振奮，彷彿雙方建交指日可待。誰知不出數日，外交部長吳釗燮接受美國國家公共電台專訪竟然表示不主動尋求與美國建交，潑了國人一頭冷水，全台嘩然，於是國民黨才有今日的動議，反諷吳釗燮部長。

不知道台灣有多少人真正去研讀過第117號決議案的原文，吳釗燮部長一定讀過。如果你認真讀過就能理解吳釗燮為何不願「台美建交」了。因為根本沒有「台美建交」這回事，決議文中出現多次台灣，但是提到要恢復外交關係時是恢復與「國民政府」(National Government)的關係。什麼是國民政府？當然是指1912年成立的中華民國，是1949年遷台的國民政府。如果美國改採雙重承認，承認中華民國，民進黨主張的只有70餘年的中華民國台灣不就不攻自破，甚至台灣獨立更不可能。吳釗燮自然知道這其中的嚴重性。與其最終走向承認中華民國，不如先自行喊停。

要有真正的台美建交必須先要有台灣國才行。前美國國務院中國研究中心主任並曾派駐過台灣的譚慎格日前接受自由亞洲電台訪問時表示，「從美國的觀點來看，要美國正式承認中華民國代表中國，這是不可能了。對美國來說，有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣或是台灣共和國。但在我看來，如果沒一場戰爭或是非和平的方式，這幾乎不可能發生。」所以美國與台灣建交不可能是用中華民國取代中華人民共和國，同樣地，除非兩岸一戰更不可能是承認台灣共和國，唯一的可能就是美國調整一個中國政策，雙重承認，推動「兩個中國」或是「一國兩府」。

過去美國不是沒有想過雙重承認，因為兩岸都堅持一個中國原則，漢賊不兩立，雙方都反對，後來美國為拉攏中國對抗蘇聯也只好作罷。中美兩國進入修昔底得陷阱，兩強相爭，很有可能持續很長一段時間，美國會對中國政策會做出重大的調整。美國也寄希望於中國人民，努力將中共與中國人民分開。美國副總統彭斯去年就讚揚台灣是華人的民主典範、自由燈塔，就是希望台灣在對中國的和平演變發揮更重要的影響力。美國重新思考雙重承認並非不可能的事。

國民黨要有大局思考，體察世界變化的趨勢，研究在一個中國原則下取得國際上雙重承認的可能性，為台灣找出活路。拿香跟拜、噁心民進黨、打臉吳釗燮，都是小鼻子小眼睛的家家酒，要真正走出一條敵人跳腳的正確道路，國民黨才有前途。

（作者為退休大學教師）