筆者的祖籍為廣東平遠，目前為廣東省梅州市管轄，梅州位於廣東、江西、福建的交界地帶，向來是客家人集聚的大本營。近代這裡出過兩位「為民族捐軀」的客家英雄：一位是平遠縣的姚子青，另一位是蕉嶺縣的謝晉元。2017年廖希、韓平所執導電影《捍衛者》；2020年管虎導演執導的電影《八佰》，正好都是講述謝晉元、姚子青正值壯年之際為抵禦日軍侵華英勇作戰，喚醒中華民族抗日的故事。

英勇作戰抵禦日軍

《捍衛者》描述淞滬會戰之上海寶山戰役，姚子青將軍率領六百壯士全營壯烈陣亡，為「大後方」的轉移提供寶貴時間；《八佰》描述的正是謝晉元團長領著「八百壯士」（實為452名軍人）死守四行倉庫的故事。兩部電影故事背景為壯烈的淞滬會戰，國軍70萬德軍裝備訓練的精銳部隊幾乎消失殆盡，日軍主力傷亡近十萬餘人，淞滬會戰可謂中日雙方最激烈的熱戰。

1937年8月31日「淞滬會戰」中，出生黃埔六期的青年軍官姚子青，奉命率部守衛寶山縣城，日軍則為了擴大登陸地域，對寶山進行了海、陸、空全面的瘋狂攻擊。姚子青所率領的守軍，面臨在裝備落後，地勢不利，沒有援軍的情況下，運用了靈活戰術策略，從主動出擊攻襲敵軍到固守陣地頑強抵御，七日內擊退了日軍一次又一次的進攻。直到寶山城東南一角被日軍攻破，日軍蜂擁而入，而姚子青營部僅剩20餘人與敵作戰，終因寡不敵眾，寶山縣城陷落，全營五百餘人先後戰死沙場，最終壯烈殉國，史稱「寶山守衛戰」。

丈夫許國的道德情操

在寶山守衛戰前夕，姚子青給漢陽的妻子書信一封，信中有言：此去倘能生還，固屬萬幸，如有不測，亦勿悲戚，但好好撫養兒女，孝奉翁姑。電影《捍衛者》呈現出「丈夫許國」的理念，絕對是份高尚的道德情操。

姚子青在寶山戰役壯烈犧牲時還不滿28歲，戴上眼鏡時看起來文弱儒雅，但是打起仗來卻異常勇猛，性格爽直，待人誠懇，忠誠勇敢，在戰場上沉默寡言不怒自威，軍事素養很高。姚子青制定了戰寶山而不守寶山的制敵策略，首戰讓日軍付出了200多人傷亡的慘重代價，扭轉了日軍海陸空協同攻擊的戰術，以及寶山無險可據等種種劣勢。

姚子青率領部隊英勇抵抗日軍的犧牲，蔣介石聞訊後亦致電第98師師長夏楚中：「我官兵殉難之壯烈，尤其是寶山之一營，全部官兵與城共存亡，實開近世戰爭之創例。此種光榮哀劣，震驚中外……」。毛澤東在延安舉行的「紀念孫總理逝世十三周年及追悼抗敵陣亡烈士大會」上，發表演講讚揚姚子青等烈士是全國人民「崇高偉大的模範」。國民政府軍事委員會命令追授姚子青為陸軍少將，並在南京鑄造姚子青銅像。

八佰壯士死守四行

八佰壯士死守四行倉庫的故事在淞滬會戰的尾聲，由於國軍精銳近乎全滅，中日兩軍在軍事裝備太過懸殊，加上國民政府寄希望於國際列強調停，為避免全軍覆沒，同時又要「向國際社會表明繼續抵抗日本」的決心，最後國民政府決定由第88師留守上海，掩護主力撤退。

時任國軍第88師的師長孫元良主張不作無謂犧牲，於是決定選拔一支精銳隊伍，由524團團長謝晉元帶著第一營452個弟兄接手孤軍奮戰，為了迷惑日軍自壯聲勢，均對外稱有8百人左右，即為「八百壯士」的由來。524團第一營駐守的據點，就是大名鼎鼎的「四行倉庫」。

四行倉庫隔著蘇州河就是英國租界，同時又屬銀行庫房，修築得非常堅固、易守難攻，並存有一些物資。電影《八佰》可以看出蘇州河畔一端的租界地區是天堂，而蘇州河畔另一端則是兩軍激烈交戰的地獄。謝團長率孤軍奉令在此守衛，一方面自是由於地利，二方面也是為「爭取國際關注」，八百壯士在此緊鄰租界和使館特區的要衝死守，亦有「壯烈成仁」，引導國際輿論聲援、列強反制日本之意。死守四行倉庫此舉確實達成部分政治目標：法新社、路透社、美聯社等國際媒體，亦紛紛拍攝兩軍對峙情形，登上當時國際要聞版面。

接著，謝晉元便突兀地接到蔣委員長的「光榮撤退」軍令，率軍退入上海租界。部隊當場被繳械，並由上海租界中立區進行「人身保護」──也就是後人所稱的「孤軍營」。死守四行倉庫而聞名中外的謝晉元團長，在「光榮撤退」之後，不幸地在「孤軍營」中，遭到疑為汪精衛買通的士兵，用短刀向其腰腹兩處猛剌而喪生。事實上，在孤軍營期間，謝晉元多次拒絕中華民國維新政府及汪精衛政權勸降，民族氣節之彰顯令後人欽佩，蔣介石在聞訊謝晉元逝世之後，亦親挽「堅苦夫成仁終古光騰孤島血，英魂應不泯從今怒吼浦江潮」。

數十萬人慘遭犧牲

具有良知之日本作家石川達三之字裡行間，隱約暗示南京大屠殺雖然被害者並不一定有三、四十萬之多，然自淞滬會戰起自南京保衛戰結束，京滬杭地區有相當數十萬無辜軍民慘遭犧牲則為事實，歷史果然是一環扣著一環，觀看《捍衛者》與《八佰》必須理解戰爭是殘酷的行為。

除了姚子青、謝晉元，黃梅興、李友梅等亦為淞滬會戰中的廣東客家軍人代表，在抗戰期間皆展釋出客家人硬頸、忠義、勤儉、適應力、敬老尊賢、重視教育等文化精華，都是值得後人引以為榮的客家英烈。（林士清／走過兩岸清華的台灣人）