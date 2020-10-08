無色覺醒》王丰：川普染疫選情逆轉？十月驚奇致勝關鍵？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第735集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「川普染疫選情逆轉？十月驚奇致勝關鍵？」

川普染疫，三天出院，揭開神秘白宮御用醫院。

川普染上新冠肺炎震驚世界，是近期最重大的國際新聞，川普住進「華特里德國家軍事醫療中心」（Walter Reed National Military Medical Center），這家專門收治美國總統的神秘醫院，瞬間成為世界關注的焦點。這到底是一家什麼樣的醫院呢？

華特里德（Walter Reed）是一位美國防治黃熱病的醫學專家，里德綜合醫院就是為了紀念華特里德而成立的醫院，這家醫院位在美國華盛頓。1951年里德綜合醫院和陸軍醫學院合併改名為「里德陸軍醫學中心」美國前總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）特地在該醫學中心設立了華特里德的半身銅像，紀念這位醫學家。

這家醫學中心於2011年再進行整併，把國家海軍醫療中心和華特里德陸軍醫療中心合併，成為「華特里德國家軍事醫療中心」。

其實早在這次川普確診新冠肺炎前幾個星期，2020年9月就有「紐約時報」記者爆料，稱川普曾在2019年11月到華特里德醫學中心就醫。有人說川普得了小中風，但白宮隨即澄清，他只是例行健康檢查。

「華特里德國家軍事醫療中心」共有88棟建築，244張病床，包括50張加護病床的病房，這個醫學中心有超過7000名醫護人員，醫師據信是全美的頂尖醫學專家。從艾森豪以來，所有的美國總統及第一家庭成員生病，嚴重的都會送到華特里德醫療中心醫治。

今日美國報（USA TODAY）報導，這次川普入住的「華特里德國家軍事醫療中心」71號總統病房設備，包括會議室、辦公區、餐廳、安全通訊網路等，過去曾擔任老布希（George Bush）和柯林頓（William Clinton）兩位美國前總統主治醫師的退役少將馬利安諾（Connie Mariano）回憶披露，總統病房配備各種保護裝置和通訊設備，方便總統處裡政務。

這次川普住的71號病房面積3000平方公尺，房間屬於獨立區域，安全工作由白宮人員負責，近代美國總統的病例也都集中於「華特里德國家軍事醫療中心」。

這個神祕白宮醫院過去曾經為詹森總統實施膽囊切除手術，為雷根（Ronald Reagan）總統實施結腸癌、皮膚癌手術。因為總統的病歷都集中在這家醫院，甘迺迪（John Kennedy）總統遭槍擊身亡後，美國特勤局（USSS）也要求將甘迺迪遺體緊急送往這家總統醫院進行驗屍工作。

川普染疫真相，引發眾多猜測，白宮醫療團隊數次被媒體問到，川普何時確診及病況和治療過程，白宮醫師卻發言反覆，答案不明確。英國BBC等媒體也質疑川普病情透明度，最後根據官方說法，川普曾經兩度出現血氧濃度不足的現象。因此川普接受醫療供氧和瑞德西韋及類固醇消炎藥物等治療。

美國總統大選迫近，川普顯得非常焦慮，川普住院後親自發推文，證明自己強壯，未受病毒影響。甚至短暫離開醫院，乘總統車隊繞行醫院道路，向選民揮手致意，也讓同車特勤人員陷於染疫或死亡風險。據報導負責保護美國核按鈕手提箱的護衛及川普貼身隨從等，也陸續傳出確診。

川普三天出院，四天治癒，應該是打破WHO醫療案例紀錄。川普竟還自誇親身抗疫經驗，公開誤導「新冠肺炎不可怕，染上病毒只是像大型流感，美國有最好的藥及資源等」，但白宮內疫情卻陸續大爆發，都讓人憂慮第二波疫情來臨，美國疫情恐將會更可怕。

美國總統大選當前，人民有權知道事實真相，更何況川普政府曾質疑中國大陸疫情缺乏透明度。川普染疫後加碼自導演出，或創造虛擬實境複製同情票或愛國票，選情是否會因此大逆轉？十月驚奇致勝關鍵？或者該說是川普的致勝奧步或秘密武器！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！