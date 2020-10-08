近年來隨著中美衝突的升溫，台美之間的政治互動也日漸頻繁，包括美國國會也通過許多友台法案，甚至還出現恢復雙邊正式外交關係的聲音；新冠疫情在美國爆發後，類似的聲音更加引人注意。

例如美國前國家安全顧問波頓在他的推特上就表示，基於台灣防疫的成功，美國更應該考慮與台灣恢復外交關係。4月時，美國一個非政府組織「美國拐點」負責人強生就已推文指出，在疫情趨緩後美國應該立刻承認台灣。美國總統川普的長子小唐納川普不但轉發並表示同意這樣的看法。

而推動台美交的高峰莫過於9月17日美國眾議員帝分尼(Tom Tiffany)所提出的第117號共同決議案，除讚揚台灣人民追求民主自由人權的表現外，還呼籲美國政府恢復與台灣的正式邦交關係，放棄過時的一中政策。

要與台灣恢復外交關係必然會面臨一個最重要也最敏感的問題，那就是國號的問題。即使美國朝野口口聲聲要與台灣恢復邦交，我們正式的國名還是中華民國。除非中華民國改名為台灣共和國，美國是不可能和「台灣」建交的。但是就算改了國號，美國也知道與「台灣共和國」建交的風險。

前美國國務院情報研究局中國研究中心主任並曾派駐過台灣的譚慎格(John J. Tkacik)日前接受自由亞洲電台訪問時表示，「從美國的觀點來看，要美國正式承認中華民國代表中國，這是不可能的；對美國來說，有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣或是台灣共和國。但在我看來，如果沒一場戰爭或是非和平的方式，這幾乎不可能發生。」

也就是說，美國清楚認識到承認台灣獨立是不可能不招致戰爭。

如果台美建交，台灣共和國不存在也不可行，那勢必要回到中華民國這個國號上。美國眾議員帝分尼的提案雖然通篇不見中華民國的字眼，但當提到恢復邦交時，文中使用的是恢復與台灣的「國民政府」(National Government)外交。而所謂的「國民政府」當然就是只中華民國，而且是建國超過百年的中華民國而非民進黨政府所謂的只有70年的「中華民國台灣」。

該決議案使用國民政府一詞是否代表美國有可能走向雙重承認還有待觀察，但可以確定的是，未來美國不論哪一黨入主白宮，美國重新檢討一個中國政策是肯定的，因為日前拜登的競選政綱也刪除了一個中國的字眼。然而，美國檢討一個中國政策是否就會更加支持台獨，到也未必。美國最希望的還是中國內部發生如蘇聯東歐的和平演變，所以一再強調將中共與中國人民區隔。

而在中國內部民主化過程中，美國認為台灣可以發揮重大的角色。這也是美國副總統彭斯在去年的演說中讚揚台灣在華人社會的民主成就，可以做為中國的自由燈塔、民主堡壘。如果台灣獨立出去，不但不能發揮民主影響力，更有可能提早完成中國的統一，這並不符合美國的利益。

因此，美國採取兩韓模式雙重承認，推動「一國兩府」，也並非不可能。過去美國就曾主張過雙重承認，但兩岸雙方均堅持一個中國原則不願接受，現在台灣對一中看法有了很大的變化；而對岸在反獨的論述中也不再批判一國兩府。如果中共在反獨立場上默許或容忍中華民國有更大的國際空間，甚至出現雙重承認，美國以「一國兩府」壓制台獨的爆衝削減台海軍事壓力，也是美國避免兩大核子國家正面衝突的選項之一。

民進黨台獨主張最有果的訴求就是中華民國在兩岸以及國際上行不通，如果美國與中共都能在中華民國上達成某種默契，台獨勢力必然受到很大的打擊，這就是外交部長吳釗燮接受美國媒體主動表示不尋求與美國建交的原因。

（作者衣冠城為退休大學教師）