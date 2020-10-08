去年2月與女友潘曉穎來台的港人陳同佳，在台殺害女友棄屍後逃回香港，但礙於兩地無司法互助，事發至今年餘竟無法處理。人命無價，呼籲政府比照2016年「石棺藏屍」案或林克穎案積極處置，既彰顯司法管轄權，又得讓沉冤昭雪。

陳同佳案突顯兩地司法互助的迫切與必要性，去年案發後陸委會3函港府請求司法互助、調查取證及遣返被告，港府則透過「策協平台」表達，無法律依據與我進行刑事司法互助。

港府說法沒錯。因港台無司法互助協議，才有去年預備推《逃犯條例》並導致「反送中」事件的發生，從而導致中港關係惡化，台港商討司法協助也更遙遙無期。

然而沒司法互助就解決不了問題嗎？倒也未必。2016年震驚香港的「石棺藏屍」案，當時4港嫌潛逃來台被捕，透過「特事特辦」不也解決了問題。台灣逮捕4嫌後以證件到期為由遞解出境，我派員押送機場，港警來台，兩邊在空橋交接，疑犯在戒護下到港就逮，箱屍命案最終破解，為台港司法合作樹立典範。

英人林克穎2010年在台撞死送報生潛逃回英，台英簽署《引渡瞭解備忘錄》，台灣耗費6年鍥而不捨，最終結果雖不如人意，展現的卻是台灣政府的決心與意志。

相較之下，陳同佳想投案，蘇揆卻說「不容許殺人犯自由來台」，陸委會更不斷跳針「司法互助」，這豈是具司法管轄權政府該有的作為？又如何彰顯重視人權？

簽署司法互助協議確有政治因素，但既然港府提出「石棺模式」，就表明願延用當年「特事特辦」。兩邊何不先放下政治，以人權為重，也可讓死者瞑目並告慰家屬。