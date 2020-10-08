大陸十一黃金周的旅遊與消費，一向被視為大陸景氣的「晴雨計」，今年的十一與中秋連成雙節超長假期，旅遊、消費表現亮眼，展現了經濟復甦的活力，也反映了市場需求的提振，與消費者信心的恢復，令全球艷羨不已。

全球經濟受新冠疫情打擊而陷入蕭條，至今未見緩減，大陸經濟卻多次傳出復甦的喜訊，外界對其真實性始終抱持懷疑的態度。但這次十一長假消費力的爆發非常鮮明，所有懷疑一掃而空。CNN、《紐約時報》等媒體均大幅報導，大陸經濟以驚人速度恢復到接近正常狀態，讓消費者願意自由自在花錢。

度過疫情嚴重、消費極凍的農曆春節假期、疫情好轉但民眾仍心有餘悸的「五一」小長假，北京提早布局「雙節」消費刺激計畫。先有消費促進月，從9月初延續至今，消費券和紅包雨不斷，鼓勵民眾買買買。景區接待、民航高鐵客運、影院排片等方面均做足功課，坐等人潮。

大陸文旅部的預估數據顯示，是次超長假期境內出遊人次可達5.5億。截至4日大陸各地旅遊收入超3120億元人民幣。風景區取消封閉或「一人包場」等疫期特殊規定後，人潮爆棚景象再現。10月1日當天大陸電影票房超7億元人民幣，僅次於去年紀錄，位居同期黃金周首日票房歷史第2。有分析指，大陸票房或成今年全球冠軍。

在全球經濟復甦乏力，美國領導力下降的情勢下，各國對大陸市場扮演經濟復甦領頭羊的期待較以往更強烈，大陸消費活力再現也是對外界期待的一個最佳響應。

一方面，北京大力刺激內需，持續在進口端對外釋放紅利。《阿里巴巴2020「十一」假期消費出行趨勢報告》顯示，雙節期間，大陸進口消費加速在線化。縱然全球規模最大的「出境旅遊團」無法出境，但境外消費進一步回流天貓國際。假期前4日環比「五一」前4日，整體大盤成長超4成。

大陸兼顧常態化防疫的營商環境，予以市場更強的穩定預期，堅定外資持續追加投資的信心，在疫情防控和經濟復甦上，展現了準確的戰略判斷及動員執行力。《經濟學人》等媒體紛紛對北京在應對治理難題方面的決心和策略予以肯定。大陸執政團隊展現出發現、面對、解決難題轉危為機的能力，不受意識形態和民粹束縛而蹉跎沉淪。北京應保持未雨綢繆的憂患意識，延續治理上的務實、穩定，與外界期待形成良性循環。

平心而論，縱然大陸超長假期消費表現亮眼，但連月來經濟運行軌跡，仍屬於恢復性成長，不僅尚難稱為報復性回彈，部分指標增速仍低於上年同期，甚至一些指標積累增速仍處下降區間，更應視為警訊。

例如，零售額終於在8月轉正，但前8個月社會消費品零售總額仍同比下降8.6%。此外，大陸結構性矛盾仍突出、經濟恢復過程中的不平衡態勢仍明顯。例如，在超長假期中，受惠於在線經濟的成熟，包括直播帶貨等領域的成長雖喜人，但實體經濟層面，大陸如全世界一樣，距離走出泥淖仍有努力空間。況且，入冬後疫情捲土重來可能性不低，11月美國大選前後外部環境壓力亦不小。

綜合內外因素，大陸須在本月底舉行的中共十九屆五中全會立足長遠，謀畫新局，將按本身發展的既定步驟決策，展現定力與自信，降低美國選舉因素的影響。其一，大陸應繼續深化收入分配體制改革，穩步提高居民收入水平，做大全球最大中等收入群體的量，方能牢牢把握擴大內需的戰略基點，掌握節奏。其二，精心規畫製造業遠景，利用好自身製造業全目錄的優勢，解決高端技術「卡脖子」窘境，構建完備的內需供給體系。其三，對金融系統和中小企業進行更大力度的紓困與政策支持，防風險、穩就業，同時加大對外開放力度。大陸經濟體量巨大，多一份韌性，世界經濟復甦就多一份希望。

大陸謀畫新局，台灣亦應有打算。五中全會達成的建議要點及明年春天通過的「十四五規畫」，將擘畫下一個5年的發展策略與要點，台灣企業可以多加關注並從中尋找成長空間。