世界上有關統計的笑話一籮框，民意調查更經常各懷鬼胎。當前的台灣，社會大眾瘋選舉，政治人物瘋民調，荒謬程度不遑多讓。過去半個月內，民進黨籍桃園市議員王浩宇、美麗島電子報和國民黨智庫各做了民調，交相比對，像看連續劇一樣，看了頭就知道尾，全都各有居心，充滿賊頭賊腦的政治算計。

統計的選樣、問卷和分析充滿謬誤、虛假的玄機，都是民調可以操縱的陷阱。先說王浩宇做的政黨支持度調查，在樣本數方面，根據選舉行為的歷史性調查數據和變異參數，及統計上95%信心水準、誤差在2%以內，選舉性民調的合理樣本數應該在2500人左右。而此一樣本只有1074人，樣本數以北北基等大地區計算，是否都將全台22縣市納入，又是否符合隨機抽樣和不得替換樣本，應至少說明清楚母體和隨機抽樣為何。

民調最令人詬病的是，特定立場的團體把它視為儀式、宣傳或作秀的目標，假民調之名，企圖操作選舉，或討好某些特定群眾。王浩宇對這個民調的自賣自誇式的說明正好自陷此一質疑。他在社群上說：「反對進口美豬的聲音沒有預期大，反倒呈現五五波的態勢，而民進黨的支持度、蔡總統的滿意度都非常平穩。」

事隔一天，王浩宇的民調立刻遭到美麗島電子報打臉。該報發布的9月國政民調，顯示蔡英文執政表現，58.8%受訪者表示滿意，但比上個月降低了6.6%。

美麗島電子報同時詢問民眾對開放美國含瘦肉精肉品進口的看法，問卷設計上把不同層次的影響食安和國民健康、和美國進行貿易協定談判、換取台灣國際地位、國內相關產業等全部列在一起，有不對等詢問的缺失。51.6%的受訪者認為這項決策對台灣弊大於利，而6成民眾認為民進黨在野與執政後立場自相矛盾，在統計說明上也不夠明確。

國民黨智庫上周也公布了政黨支持度民調，結果顯示9月在美豬議題沸騰時，民進黨支持度下滑至26.7%、國民黨支持度來到20.9%，雙方差距不到6%。但沒有說明民調相關的人口組成、縣市鄉鎮分布、投票率、政黨趨向等取樣時應精確考量的要素，一樣太低估社會大眾的智商。

英國前首相戴斯雷里說：「世界上有三種謊言，就是謊言、天大的謊言與統計數字。」有數據支持的論點容易取得人們的相信，但大家忘了民調說的是實話或謊話，差別在於背後操縱的那個人。民眾要特別留意政治人物在其中常玩的取樣把戲，看穿他們惡意誇大、故意簡化，甚至隱藏和曲解事實，以達到特定目的的居心，別再被他們的民調給欺騙了。（作者為國家公益發展協進會理事長）