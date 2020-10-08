政府近年無效的觀光政策，去年又為了選舉，實施各種旅遊補助方案，又逢今年的疫情下實施的各種補助紓困措施，為擴大維持國內旅遊發展，交通部長林佳龍日前對外保證安心旅遊補助可以持續到10月底，但是觀光局在這種用補救搶救國旅人數下，「大撒幣」的結果，大幅動用到觀光發展基金，如今已嘗到苦果。

根據觀光局最新公布的觀光發展基金月報，因基金收入大幅銳減，到今年底恐會見底，觀光局已有舉債規畫，創下21年來觀光發展基金首度舉債。這也凸顯政府高層推出錯誤政策，結果卻要觀光局承擔，在新冠肺炎依然嚴峻的情況下，如何解決這個困境，也是當前最重要的事。

《交通作業基金收支保管及運用辦法》第10條明定，有關「觀光發展基金」之來源共有7項，其中最重要的一項就是經分配於觀光發展用之機場服務費收入。早年為了發展觀光、興建觀光設施，政府把腦筋動到機場服務費這塊大餅上；考量國際普遍標準及擴增收入，於104年由300元提升至500元，取得每人次250元的分配款，不過機場服務費只向出境旅客收取。

觀光局將這筆錢用於國際觀光行銷宣傳、觀光產業輔導管理、國家風景區及地方政府觀光景點建設等，因為國外旅客來台人數及國人出國人數屢創新高，有了機場服務費等於擁有穩定收入項目。因觀光局努力推動觀光，加上出入境人次逐年增加，觀光局的基金收入攀升，108年就分配到67億元的機場服務費。

觀光局這幾年為了配合中央的政策，頻頻推出補助措施，從107年5月的獎勵南灣旅遊、107年11月的前進花東‧高屏暖冬遊，再到108年1月的擴大國旅冬暖遊、108年11月的春遊專案以及108年9月推出的兩波擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫；今年受到疫情影響，又針對國旅市場祭出19歲以下學生免費遊主題樂園以及安心旅遊方案，都是使用觀光發展基金。

觀光局為了辦理補助方案核銷，除了局內，轄下各景區的管理處都要全體總動員，龐大的核銷案讓基層員工大喊吃不消。機場服務費看似是一筆穩定的經費來源，但今年出入境旅客已成雪崩式下滑，短期內還看不到曙光，觀光發展基金的收入恐大受影響，少了這筆收入，勢必會衝擊觀光局未來的計畫。

作為行政團隊的一員，觀光局必須配合政府的政策，可以理解。但觀光發展基金有其使用的目的，若只淪為補助，也失去當初的精神，既然這筆經費是為了國際宣傳與產業提升，就回歸正軌吧，也能讓觀光發展基金更名符其實。

（作者為台灣國際觀光救援服務協會理事長）