正當全球關注美國副總統彭斯與拜登副手賀錦麗針鋒相對的辯論之際，突然一隻「不識相」的蒼蠅，落在彭斯滿頭白髮上，黑區區的蒼蠅，被白頭髮襯托得一清二楚，搶盡風頭。

前美國總統共和黨雷根被刺，在手術室時，雷根取下氧氣罩開玩笑說：「我希望你們都是共和黨人」。在場的醫生和護士都笑了起來，身為民主黨的吉爾丹諾醫生回答道：「今天，總統先生，我們都是共和黨人。」

按照雷根的幽默，彭斯可以開玩笑說：「這隻蒼蠅，一定是民主黨派來的」，然後一笑置之。也可以開民主黨總統柯林頓玩笑：「一定是陸文斯基，她離不開我」。但可惜的是彭斯也沒舉手揮走這隻討厭的不速之客，而賀錦麗看到也沒有提醒對方。

不管如何，這是一隻會搶鏡頭的小東西，有什麼動物，包括政治人物，能不花一毛錢，在熱烘烘的電視節目上，打如此一個吸人眼球的廣告？雖然蒼蠅讓人討厭，但這隻蒼蠅可是絕頂聰明。

這件蒼蠅事，讓人想起在民主國家的選舉，電子媒體宣傳所占的份量是一場鈔票對決，動輒幾十億美金，窮人想要白手參與政治，太難太難，今後如果布衣想參加民主的選戰，務必學學這隻蒼蠅，一「停」驚人。

川普以在辯論中不停插話干擾對方的策略，引起全球民主國家的側目，而副總統彭斯的頭上蒼蠅也不遑多讓，讓人笑翻，連總統候選人拜登都要手拿蒼蠅拍，捐錢5美元給彭斯。

如果把這隻蒼蠅納入民調，這次辯論誰贏了？肯定美國人民會投蒼蠅一票。上屆川普跟民主黨總統參選人希拉蕊辯論時，希拉蕊的眉毛上也停留了一隻蒼蠅，說明美國總統大選不只是參選人會搶世界媒體鏡頭，連美國蒼蠅也會搶世界的鏡頭，這是除了川普得新冠肺炎的「十月驚奇」外，再度證明美國衛生環境並不如想像的那麼乾淨，算是另類的「十月驚奇」吧！（作者為作家）