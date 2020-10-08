網路瘋傳的文字遊戲，不管寫了什麼，最後一定以「像極了愛情」結束，這股惡搞風潮看似無厘頭，卻道盡現代人對愛情的不確定與徬徨，同時也充滿各種期待。近期討論度頗高的網路電影《我想結束這一切》，奇詭的影像與扭曲的時間感，勾勒出當代社會人際關係的疏離與矛盾，也道盡人類面對愛情這道千古難題的無助與悲觀。

劇情描述一名飽讀詩書、品味獨特的女子，談了一段為期6周的愛情，正猶豫該如何結束這段平凡無奇的關係，男友卻邀她回老家探望父母。在漫長的開車途中，兩人的對話沒有間斷，甚至還能以名家詩句對話，並展開精采辯論，看似火花四射、彼此迎合的關係，卻更凸顯這段感情的空洞與形式化。

抵達男方的住家，又是另一段荒謬驚奇的歷險，光是等男友年邁的父母下樓，便度日如年，女方開始發現種種不對勁，包括通往地下室的門竟有莫名的抓痕，男方家中寵物總是不尋常抖動身體，牆上掛著的男友童年照片，竟是她小時候的樣貌…，劇情看似朝驚悚片的方向發展，其實只是導演針對愛情的種種比喻。

等到正式拜見對方父母，老人家展現無比熱情，一頓晚飯，交談熱絡，卻在母親細數尿布經及瑣碎的日常細節時，激怒了男友。熱戀中的男女對彼此總是充滿關愛與包容，對自己的父母卻是極度不耐煩，在此可見一斑。晚餐過程中的交談與禮儀，以及女方手機不時插播進來的陌名其妙電話，更象徵一段準婚姻關係可能出現的衝突與格格不入。

各種奇異的遭遇不斷累積，女方的情緒就快來到瀕臨崩潰的邊緣，她本來就想快快結束這段感情，此刻再無懸念。偏偏時空卻又出現變化，先是眾人莫名其妙消失，再出現時，男方的父母瞬間變成失能的老者，他們必須靠著各種字條喚醒記憶；再換一個場景，男友正在餵食他在病床上的母親，溫柔卻又帶著悲傷的神情，令女方一時心軟，此刻的愛情又加入同情的元素。

一直到影片結束之前，都還有各種蒙太奇的畫面出現，不同視角的觀察與歌舞畫面不時插進來，卻無損故事所要討論的宗旨。讓人不禁拍案叫絕，這不只像極了愛情，這根本就是愛情。

網路科技發達，社會急遽變化，不變的是人性，或者應該說，人性本來就千變萬化。當愛情不再成為傳宗接代的手段，情慾流動如流水亂竄，現實卻是：日子照樣得過，家人的關係依舊羈絆著彼此，就算不走入婚姻，一旦走入雙方的生命，就意味著許多人的命運彼此連動。

激情過後，不管是空虛不已，還是貌合神離，日子要長久過下去，就不是一堆美麗的詩句所能填滿。要選擇過怎樣的生活？要不要生兒育女？對方的父母怎麼辦？兩個人的老後要誰來照顧？想要結束這一切，反而是容易的，不想結束，挑戰才正要開始。這才是真正的愛情。