最近，美國國務卿蓬佩奧的足跡遍布全球，繼歐洲、中東與南美之後，他又來到東亞，在東京與印度、澳洲、日本的外長舉行四方安全對話，其主要的目的就是要建立一個國際反中聯盟。蓬佩奧如此風塵僕僕，可見美方此次不只是來真的，而且還會是來大的，而台灣的戰略價值更加凸顯。

蓬佩奧此次從美國出發上飛機前，記者曾問及他此次是否會順道訪問台灣，蓬佩奧未置可否，只稱記者知道他的行程。可見美國高官是否要訪問台灣的議題已經浮上檯面，一旦發生也不會令人意外。在東京，蓬佩奧也答覆記者稱，若中共攻打台灣，美方將會想方法來緩解區域的緊張，還趁機羞辱中共不是追求和平，並以香港與釣魚台、印度、新疆、蒙古等為例。他雖未明言出兵護台，但已相去不遠，這與美方以往的態度有相當大的差別，甚至還稱上述四國的安全合作未來還會擴大，確實有建立「亞洲北約」集體聯防的態勢與冷戰圍堵大陸的架構，而台灣勢必將以某種形式參與其中。

由此可見，美方目前已經不把一中政策放在眼裡，與大陸的關係幾近停擺，而與台灣則正在全面性發展雙邊關係。這對北京而言，已接近要積極反應的臨界點。但因美國大選將近，此次因川普盲動與躁動之故，要發生內部動亂的機率在擴大。尤其若現在對台灣出手，就剛好陷入川普的圈套，提供他一個可以表演的平台，以便因護台而塑造他英雄的形象，達到勝選的目的。

尤其目前川普的染疫情況發展，已變成一個世界性的關注焦點。若一切如常，他也將會不顧美國的制度與安寧，來達成勝選的目的。若川普有任何三長兩短，導致美國各州選務機關措手不及，那將更會產生戲劇性的結果，屆時正提供北京一個大好的機會來對付台灣。

目前因美台關係熱絡，官方甚至有暫時冷卻的跡象，比如外交部長吳釗燮曾稱台灣不會進行與美建交事宜，總算是有些自知之明。但是看到美方如此接近歇斯底里式的反中情緒，規模之大與力道之猛，前所未見，而美方極為重視台灣的忠誠度，以便確認台灣牌的效力，我方的自主空間必定被壓縮，因而進兩步後再退一步，總是比較妥當。

面對如此凶險的情勢，台灣還是應以避戰為最佳選擇，而不要直球對決。尤其兩岸之間的特殊關係所致，就算發生戰事也只能算是內戰，因為兩岸人民之間的牽連既深且廣，諸如文化傳統、投資事業與親屬關係等，絕非一般國與國關係可以比擬。

這也可以解釋，為何台灣有接近一半的民眾不願為抵抗大陸而上戰場，再加上兩岸軍事實力的差距，更讓人覺得雙方的戰事毫無意義。

因此，只有消弭兩岸的敵意，才能確保雙方的尊嚴，一旦有所偏差，所造成的傷害將難以彌補。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）