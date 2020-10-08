今年雙十國慶的慶典活動主軸，擔任慶典籌備會主委的立法院長游錫定調為「民主台灣，自信前行」，他並闡釋「民主讓台灣挺過41年的艱辛歲月，也讓台灣抗疫有成」。民進黨全面執政後舉辦與「中國」有關的慶典活動，凡屬構成「中華民國」的重要元素，若非被「基因改造」，就是被直接「塗銷」，連國家元首也極少說對過「這個國家」的國號。因此，民進黨舉辦的國慶慶典活動，像極了在「民主咒語」的聲中，對中華民國施以「移魂大法」的法會。

游錫說「民主讓台灣挺過41年的艱辛歲月」，從他接著提到「連蕭美琴也被稱為大使，美國國會議員更主張應和台灣建交」來看，這41年應指自美國承認的「中國」從「中華民國」改為「中華人民共和國」，而將駐華大使館從台北遷到北京起算迄今。然而，41年來固然美國不承認中華民國與同意台灣是「中國」的一部分，但游錫身為中華民國國慶慶典活動的負責人，卻屈附美國的立場而心中無存中華民國，實不愧為是這場對中華民國施法移魂的「師公」。

游錫口中唸著「民主咒語」，說41年來台灣挺過艱辛歲月是靠民主，以為只要自詡為民主且經常洗腦，就可將中華民國的魂魄換成台灣。然而，美國與中華民國斷交後近20年間，台灣仍然擁有高於大陸的綜合實力，並沒有游錫所講的「艱辛歲月」。

不僅如此，過去41年來的前13年多，在民進黨強勢制定具高度違憲疑義的《促進轉型正義條例》中，還被規定為「威權統治時期」。甚至於，民進黨仍持續不惜扭曲和抹滅中華民國遷台後最為艱辛前20年的歷史真相，也要對創建中華民國的中國國民黨進行輾壓式的清算鬥爭。

民進黨若真有「民主自信」，又何必在台灣內部大搞所謂的「民主防衛機制」，且又深怕台灣民眾被中共「統戰」，導致民主制度遭到中共的「滲透」而破壞？說穿了，民進黨目前高喊的民主猶如毛澤東的「人民民主專政」理論，要塑造成僅有台獨意識者才享有民主的資格，而懷抱中華民國立國精神與理想者，都要被法律或網軍打成破壞台灣民主的潛在敵人。

民進黨過度抬高道德正當性的「台式民主」，能夠僅以選舉投票的形式，就讓台灣有些民眾感到自豪，原因就是可將反對者抹紅成破壞民主的敵人。近兩年來，民進黨動輒搬出「國安五法」、《反滲透法》等伺候，甚至還針對馬英九講「首戰即終戰」而欲修法取消他的卸任總統禮遇，都說明了這套民主機制因不受到憲政主義的制約，本質上已是帶有法西斯色彩的民粹主義。

「自信」與「懼怕」本為不相容，實因懼怕卻又高喊有自信，這種「民主自信」只像是被下了咒一般。我們若真的對台灣民主有自信，何不像在冷戰時期以「自由民主中國」來爭取在「共產極權中國」統治下的大陸民心？說穿了，民進黨要的是更多的「天然獨」，而國慶慶典已成了中華民國的「移魂法會」。

（作者為世新大學兼任副教授）