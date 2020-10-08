反萊豬民意居高不下，民怨快速飆升，已影響到民進黨政府的民調支持率，近日蘇內閣將面臨改組的傳言甚囂塵上，連行政院長蘇貞昌都傳出可能會有所異動。行政院對此傳聞回應指出，閣揆希望部會能把事情做好，如果做不好就會換人。

衛福部長陳時中和陳吉仲，可謂蘇內閣的「萊豬哼哈二將」，兩人因一路以來強力推銷開放萊豬政策，招致巨大的批判。不過，外界發現，近日陳時中已鮮少針對萊豬發言，顯然已識時務地躲開了這個地雷，但陳吉仲則仍然陷在這個泥淖中，像沙包一樣被在野黨和輿論天天照三餐打。

陳吉仲之所以會成為蘇內閣的萊豬肉靶，除了因為農委會是豬農的主管機關，跟萊豬議題直接相關之外，更重要的是他個人好辯愛扯的性格，以及在萊豬議題上過去誓死反對，如今卻拚命力挺的超大反差，在在令人生厭。

作為挺萊豬的急先鋒，農委會花錢在《科學人》雜誌上做不合科學常識的廣告，已經是非常糟糕的事情，更令外界傻眼的是，農委會被抓包，廣告預算的來源竟然是「農產品受進口損害救助金」。

這種胡亂使用預算的做法，不但荒謬而且涉嫌違法。對此，審計長陳瑞敏和監察委員王幼玲、陳景峻等人，都已表明將啟動調查。陳瑞敏還在民進黨立委高嘉瑜的追問下，表示中央各部會有很多計畫都沒有清楚說明預算計畫是用做政策行銷，而其中問題最嚴重的正是農委會。

面對質疑，陳吉仲的態度十分強硬，一再強調相關預算「都是依照相關規定辦理。」既然自認都合法有理，他當然一句道歉也沒有，就是硬拗到底，連自家人民進黨立委都看不下去，大罵陳吉仲「很難溝通」。

陳吉仲帶領的農委會千瘡百孔、問題一籮筐。除了開放萊豬引發澎湃的民怨，水保局台中分局官員涉嫌集體收賄、喝花酒的弊案還在持續燒個不停之際，又傳出農委會祕書室也有「門神」，讓人對農委會官員的官箴產生高度質疑。

水保局弊案爆發後，藍綠立委都對陳吉仲的後知後覺和處理過程很有意見，包括為什麼相關人員的懲處竟然職等是從「簡任10至11職等缺」，變成11職等，形同不合理的不降反升，陳吉仲不願回應，還強調自己事前就有提醒農委會的各個主管不可有相關的違法行為云云。言下之意，他對立委要求他應為農委會官員之過負責並不服氣，立委聽了當然是為之氣結。

陳吉仲在蘇內閣裡已經「黑掉了」，正瀕臨「留校察看」。無論執政團隊是否會有所更迭，他無疑是處境最危險的內閣官員；如果民進黨要為萊豬止血，陳吉仲被推出「祭旗」的可能性非常高。

然而，他對此卻兀自渾然不覺，在四面楚歌下，依然猖狂的陳吉仲，在內閣的日子似乎已在倒數中。（作者為作家）