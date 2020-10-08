言論自由是台灣民主的基石，也是普世價值。可惜的是：民進黨一黨獨大後，竟為確保長期統治，違法打壓在野黨，並透過證照換發等程序企圖影響媒體，令人匪夷所思！

以「言論自由」為例，箝制手法包括禁止國人懸掛或揮舞五星旗等。沒想到法務部就此早有回應，認為此類提案「與憲法保障人民言論自由」意旨不符。

又以政媒關係為例，NCC正在審議新聞台換照案，卻首開先河，決議為中天新聞台召開聽證會。雖然NCC解釋，這是希望審查程序更完備，並且沒有任何預設立場。但外界已有質疑，是不是未來NCC真會一視同仁，所有新聞台的申請或換照都要開公開的聽證會？類似的程序會不會失控，反而變成政治性審查或社會公審？

眾所周知，媒體向來是社會第四權，對監督施政有著莊嚴的社會責任。媒體或新聞台自然不為當政者所喜。長期以來，中天新聞台的監督炮火相當猛烈，當然更是首當其衝，也被外界視為指標性案例。

只是，根據當初的立法精神，主管機關NCC之所以為獨立機關，就是希望政府的行政部門干預媒體行為能夠儘可能降低，確保公正的專業立場，以保障「言論自由」與「新聞自由」，才有助民主社會與言論市場的多元發展。

因此，行政機關實不宜動輒以國家安全、公共秩序或善良風俗等為由干預媒體，更不應未審先判，以「反紅媒」的旗幟，將換照案抹上濃濃的政治色彩。

否則，不啻為箝制言論開了一扇巧門，也導致寒蟬效應在好不容易建立的民主自由社會蔓延，讓「言論自由」往惡性螺旋的一方慢慢消亡！

尤其目前民進黨一黨獨大，行政立法一把抓，幾乎可以說掌控了所有的獨立機關。加上善於經營媒體關係與網絡行銷，透過各種行政資源的運作，早已讓人擔憂台灣媒體的第四權功能，也就是對當權者的監督制衡，會遭到嚴重的削弱，不但言論尺度或者是新聞會面臨自我審查，甚至反過來監督小黨，監督在野陣營，這其實是民主政治的一種倒退，更是台灣面臨的民主憲政危機，需要有識之士警覺這個不利的趨勢。

其實，新聞台內控機制失靈與否，本有專業的判準；社會與市場也自有公斷。如有危及國安問題，也有法律可以直接規範、制裁，這正是獨立機關專業行使職權的重要時刻，真不需要有太多政治啦啦隊來壓制媒體批評的空間。

何況，政府干預的尺度究應如何拿捏？因為稍有不慎，就會逾越分寸，形成對言論與社會監督力量的打壓。要知道，任何政治掛帥或意識型態的大動作都無助台灣發展，箝制「言論自由」與人民基本權利更無助於國人的團結及國家永續發展！

（作者為立法委員）