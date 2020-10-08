NCC針對中天新聞台換照事宜創下召開聽證會首例，引發立委質疑此舉是「未宣判先公審」。主委陳耀祥的回應是，NCC並無特定立場，正因此案受到「重大矚目」才會辦聽證會。然而，各界仍不免質疑。

首先，所謂受到「重大矚目」的個案定義何在？其他新聞台以後申請換照是否也比照辦理，NCC也給不出答案；這不是「因台設事」是什麼？

第二，社會大眾質疑NCC的公正性絕非空穴來風，而是之前紀錄斑斑可考；而且面對台數科申設新聞台事件，NCC卻可在多年未發出新聞台執照的情況下，1個月內就火速通過，台數科和綠營的關係有多密切？同樣是重大矚目案件，但處理方式明顯不同。

第三，NCC擬訂的八大指標洋洋灑灑，有些是否管得過多，甚至是於法無據、不合情理，以後審其他台是否也是這麼嚴苛，這些問題固然都可受公評，最可怕的是其中還夾帶了「換照對國家安全有何不利影響」的評估。

國家安全的定義是什麼？嚴格監督政府、提出不為當道所喜的主張，這些算不算危害國家安全？國安如果成為當權者箝制異議、誅除異己的血滴子時，這樣摧殘民主法治、打殺新聞言論自由的手段，難道不正是在危害國家健全發展的安全嗎？

擺在眼前的是，台灣的新聞電視台都已快被民進黨「統一」了，就連最後留下一、兩家不肯被綠化的媒體也要趕盡殺絕嗎？中天擁有多年穩固的收視群與社會基礎，如果按NCC的說法，可能有兩種結果，一是外界多認為的先公審再打殺，另一則是為中天爭取換照的生路。至於是哪一種，大家正摸著良心與專業在看！