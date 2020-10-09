無色覺醒》賴岳謙：兩岸關係極大變化！台海中線現狀改變！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第736集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「兩岸關係極大變化！台海中線現狀改變！」

近期台海局勢對峙升溫，中國大陸解放軍機越過「台海中線」，不難看出台海的現狀不僅被改變，也回不去了。其中最被關注的議題，莫過於中國大陸外交部宣佈，否認「台海中線」的存在。也讓此台灣海峽中間的「虛擬線」再度受到爭議。

「台海中線」由來已久，源起美國加入韓戰期間，美軍與在國共內戰失利的國民政府簽訂「中美共同防禦條約」，以防止共產黨勢力繼續擴張，同時美國又擔憂國民政府藉此反攻大陸，因此美軍駐台司令准將戴維斯（Benjamin O. Davis Jr.），劃訂兩岸「台海警戒中線」。

由於「台海中線」是由美方單方面制訂，中國大陸自始至終都未承認「台海中線」的存在，因此也曾爆發1958年的台海空戰。隨著戰爭結束後，兩岸逐步趨於和平，雙方都克制遵守共同默契，不論是飛機、船隻，甚至是戰機巡邏，都避免觸碰「台海中線」。

1992年，經由兩岸官方授權的民間組織，海協會與海基會代表汪道涵與辜振甫之香港歷史會談，雙方進一步達成非正式「九二共識」精神。當時中華民國台灣方面認定「一中各表」與「憲法一中」。中國大陸則以「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。如此雙方達成一個中國的政治內涵共識，兩岸彼此建立互信「擱置爭議，求同存異」也就相安無事。

1999年，中華民國前總統李登輝在卸任前提出「兩國論」，引發兩岸關係步入到劍拔弩張的境界，中國大陸解放軍機開始逼向台海的中線，直到美國總統柯林頓為求區域和平穩定，48小時內連發6次電報，呼籲兩岸克制保持冷靜，雙方緊張情緒才開始有所緩和。

前總統馬英九執政時期，兩岸關係穩定和平，民間經貿往來學術交流，台灣在國際參與的空間也越來越大。實屬兩岸關係最友好時代，不僅在軍事上的對峙消退，雙方在國際外交互挖邦交國策略，也逐步調整。兩岸關係發展更建立在雙邊良好互信基礎上。

國際的政治、外交與經濟講求務實現實，民進黨執政操弄台灣選舉意識形態，挑弄台灣內部反中仇中情緒，兩岸關係開始產生急劇變化，而中國經濟崛起，美對中發動貿易戰，世界經濟大國博弈，美國總統川普面對大選連任壓力，，也大打兩岸「台灣牌」，直踩中國大陸的政治紅線。

台灣恐成政治籌碼，換取美台政治利益。民進黨政府聲稱，當前台美關係更加緊密，同時台灣卻得付出更多代價。台灣不僅要開放含有瘦肉精的萊豬進口，以及提高國防預算購買更多昂貴軍備武器，但仍換不到台美雙邊簽訂自由貿易協定，以及美國有義務要協防台灣安全的保證。

兩岸關係劇烈變化，台海現狀已成為變數。未來中國大陸解放軍機艦等，越過所謂虛擬「台海中線」，恐將會成為常態。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！