9月29日美國總統大選第一次公開辯論，是令民主大國蒙羞的一幕。極端走偏鋒的指控，取代了和平理性的辯論。廟堂之上有如潑婦罵街的鬧劇，不少人不敢相信這場景發生在美國。

極端政治不僅在廟堂蔓延，公共政策黨派化的傾向鮮明，甚至連戴口罩與否都有黨派意涵。另一方面，狂熱政治也在街頭形成令人不安的隱患。匿名者Q（QAnon）、黑人生命平權（BLM）、反法西斯（ANTIFA）等立場鮮明團體的和平示威卻往往陷於混亂。衝突對立如此劍拔弩張，讓人納悶「中間選民」消失了嗎？「中間選民理論」失效了嗎？

「中間選民理論」是因美國學者唐斯1957年的著作《民主的經濟理論》而廣為人知。唐斯指出：在投票決策的模型中，如果個人偏好都是單峰的，則反映中間選民意願的政策會最終勝出，因為選擇該政策會使整個群體的福利最大化。中間選民理論進一步表明，任何一個政黨或政治人物，要想獲得極大量的選票，必須使自己的政見符合中間選民的意願。也就是說，如果要贏得選舉的勝利，任何政黨或政治人物必須保持中庸，反映大多數中間選民的偏好。

然而，2016年英國脫歐公投通過、美國川普總統當選，都顯示民粹浪潮的崛起。連曾在1989年提出「歷史的終結」觀點，預言自由民主與市場經濟，是人類意識形態演化最終勝利者的日裔美籍學者福山，近年都改口，認為川普現象反映出民主的問題，直言「美國在衰敗」。

去年11月西班牙大選結果更是個明顯的例子。2019年的第2次大選，4年來舉行的4次大選，卻沒有發揮民主制度折衝妥協、解決紛爭的效能。過去左右兩派主流政黨還能輪流維持勉強多數，但近年多次大選後卻一直未能產生向中間靠攏、取得多數議席組閣的政黨。

更糟的是，2017年加泰隆尼亞獨立公投雖然以大比數過關，卻未獲得歐美大國的承認，反而加獨領袖出逃國外、其後重判入獄。富裕的加泰地區獨立公投令西班牙人更加分化，甚至產生獨派及反獨的民粹政黨，瓜分了原來主流政黨的選票。西班牙政局版圖變得更碎片化，同一年兩次大選也無法組成穩定多數政府。

大選非但沒有化解對立，舒緩加泰羅尼亞爭取獨立而出現的危機，反促成主打民族主義、反分裂的極右政黨興起，他們平地一聲雷囊括52席成為第三大黨，僅次左翼社會黨的120席及右翼人民黨的89席。而其勝選關鍵不在於團結人心的政綱遠見，而在旗幟鮮明反對加泰地區脫離西班牙獨立，要求嚴懲支持獨立的團體及個人。

一夕竄起擁有15%席位、鮮明反獨的第三大黨，雖然與歐美國家的政治正確相符，但這麼一股反獨勢力在國會，卻對馬德里政府維持與加泰地區的良好關係埋藏隱憂。民粹勢力在大選中崛起，不但讓「中間選民理論」的良好預期落空，更令人懷疑投票制度是否真確反映社會沉默多數的聲音，增進多數人民的福祉？

川普在首次大選辯論後新冠病毒檢測陽性，短短幾天後又迅速出院。極端政治的一端信服他是英雄，一端卻深信他搞陰謀。也許，中間選民早已被不均等的經濟發展摧毀殆盡。許多人忘了自己真切的長遠利益，反而被網軍滲透的社交軟體同溫層左右，形成感性的情緒好惡，對某一方陣營鋪天蓋地的資訊推播愈來愈深信不疑。傳統優質中立的媒體日益式微，精準的演算法搭配譁眾取寵的自媒體，成了「劣幣逐良幣」的新時代悲劇。難怪，負面選舉大行其道，嚴肅的總統大選辯論淪為互相謾罵瘋子與傻子的黑色鬧劇。

什麼原因造成了分配不均惡化，造成極端陣營同溫層擴大，造成民主選舉的根基流失？也許，陷入狂熱政治的兩極化對立只是表面的結果，而非深層的成因。如果要重拾對西方民主的信心，有識之士必須正本清源，徹底反省貧富差距惡化的根源、矯正演算法與自媒體的弊病，讓中間選民重新成為社會多數主流的穩定力量！