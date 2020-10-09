國民黨2020敗選後由青壯派江啟臣接掌黨主席，有心改革卻未見成效。ETtoday最新民調顯示，僅30.6%民眾認為國民黨符合人民期待，52.7%不認同，無疑是對國民黨與江啟臣個人的當頭棒喝。下任國民黨主席支持度調查，江僅獲得6.4%的支持率，遠遜於朱立倫的26.8%和韓國瑜的15.7%。

國民黨改革未獲得社會認同，江啟臣個人支持度偏低，都代表以江啟臣為核心的黨中央在策略與路線上的失敗。立法院國民黨團提出的「台美復交」與「美國協防」兩案正是個典型例證。兩個提案一出，不只大陸跳腳，藍營一片罵聲，綠營更是譏諷連連。

面對強勢的大陸，台灣最佳應對方式是綠藍各自堅持「獨立的台灣」與「兩岸和平優先」，讓兩條路線相互辯證、競爭，維持動態平衡，才能為台灣爭取到最大福祉。兩條路線一旦失衡，台灣內部或兩岸間就會動盪。追求和平，不只是台灣民意，也是兩岸共識。當台灣失去和平派的穩定力量，會助長大陸武統派的聲浪，讓兩岸走向更險峻的處境，這正是國民黨遭到自家人批評的原因。

不能萎縮成尾巴黨

國民黨長期以來有「選舉派」與「理念派」的矛盾和衝突，這不是江啟臣製造的問題，而是國民黨在台灣民主化後的不適應症。自從蔣經國擴大選舉範圍，國民黨就出現這個慢性病，初期只是小麻煩，雖然有困擾卻無大礙，隨著民主深化病情慢慢加劇，馬英九時代後期開始出現急性症狀。

2014年選舉大敗，理念派認為國民黨的失敗在於失去黨格黨魂，不能貫徹三民主義，未來只要大聲說出國民黨的主體價值，就能爭取民心；選舉派則認為國民黨傳統的理念與價值已失去選舉市場，要勝選就得向市場靠攏，市場不是國民黨所能改變，理念派的主張無法重返執政。

選舉畢竟不是買賣，政黨是理念的組合，失去理念的選舉機器不可能長期執政。政黨領導人不應該自詡為選舉派或理念派的一方，而應站在戰略高點去折衝，找到利益衝突的解方。國民黨路線之爭雖然不是江啟臣製造的，但作為國民黨掌門人，這半年來在調和鼎鼐上顯然失敗。近期發生的海峽論壇風波到台美復交提案，路線傾斜反而變本加厲，因而遭到「小綠」的批評，不只造成部分藍營支持者離心離德，拱手讓出國民黨最具優勢的兩岸對話能力，更嚴重者，可能造成大陸決策者對「和統」失去信心，著手準備「武統」。

坦率指出，國民黨2014、2016、2020年3次選舉挫敗，並非國民黨理念路線上的失敗，主要是2008年後大陸推動和平統一、國民黨追求和平紅利操之過急，國際大環境對中國不利所致。

作為負責任的政黨，必須從台灣的整體、長期利益去思考，不能局限於一黨的格局，更不能迷失在一次選舉的利益。特別是多數民意仍然嚮往兩岸和平，一旦國民黨放棄和平路線，靠往獨台、選舉路線，不只會將台灣推向戰爭邊緣，更會喪失既有支持者的信任。

防綠營與北京對話

況且，台海情勢變得緊張，民意也出現變化。多數人不願衝突打仗，希望能妥善處理與大陸的關係，這是國民黨的機會。一旦完全靠向選舉，和民進黨的主張接近，不但會失去傳統支持者，更將失去為台灣創造和平的機會，成為「小民進黨」不可能有實現政黨輪替的機會，反而會快速萎縮成為「永遠的尾巴黨」。而更大的噩夢是，一旦綠營開始與北京對話，國民黨就毫無存在的價值了。

江啟臣對改革的關鍵困難點不是沒有體會，他曾說「改革不是減法，而應該是加法」，但這個百年政黨的理念與選舉利益加速背道而馳，江啟臣看出問題，卻找不出解方。這是國民黨的難題，未來即使江「功未成、身先退」，無論誰接任，都得解決這個問題，才有振衰起敝的機會。

就短期而言，「團結」是唯一解方，「和平」則是台灣的利益。選舉派與理念派，國民黨一個不能少，要做到誰都能在黨內發言，都能找到發展的機會，才能做到團結。只有兩派同舟共濟、上下一心，國民黨才可能發揮優勢，幫助兩岸維繫和平現狀。