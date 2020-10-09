繼「口罩之亂」、「三倍券之亂」後，最近恐又出現「流感疫苗之亂」。公費流感疫苗才開打3天，接種量已逾126萬劑；疫苗非常搶手，台大醫院最先傳出疫苗告罄，各地醫療院所大排長龍，政府主管單位應盡快向國際增購或自產疫苗，以超前部署第二波新冠疫情。

由於全球新冠肺炎疫情未止，秋冬流感季節又將來臨，專家研判，秋冬流感與新冠肺炎恐同時流行，因此各國都嚴陣以待。今年政府採購的流感疫苗量估計可涵蓋25.5%人口數，與去年約600萬劑相同，公費加上自費疫苗量大約800萬劑，預估覆蓋率可達31%，衛生單位評估應可透過群體保護力，降低感染風險。

感染症專家黃立民表示，由於今年疫情緊張，即使是流感疫苗，國際間已買不到疫苗，衛生單位今年一定要「配快一點」。而許多國際研究發現，施打流感疫苗不但可減少流感威脅，也降低已罹患新冠肺炎患者的重症與死亡率。因為在診間，醫生可透過患者是否有施打流感疫苗而快速排除其他可能，確診是否得到新冠肺炎。為了避免新冠肺炎與流感症狀常常難以區分，造成臨床上的判斷困難，透過大規模施打流感疫苗可降低民眾需要被隔離的機會，以及檢疫人員篩檢時的風險。

中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，如果有接種流感疫苗，接種個案發生新冠肺炎感染時，嚴重度或死亡度會降低，對於發生感染有所幫助，因此希望民眾接種越多越好。根據南半球國家的經驗，他們的流感疫苗接種率沒特別高，但流感發生機率也不高，顯示預防新冠肺炎的措施也預防了流感。

因此在秋冬來臨時，除了疫苗接種外，民眾應繼續維持良好的衛生習慣，以避免病毒傳播。以今年1、2月的台灣經驗來看，去年流感接種率沒有特別高，但到今年3月時我們社區流感發生率幾乎降到非常低，顯示戴口罩、勤洗手的措施發揮了功效。

由於新冠肺炎病毒對於有共病、重症、高齡患者的致死率偏高，因此衛生單位的公費流感疫苗配額應優先針對上述對象施打。同時在國內外新冠疫情可能在秋冬大規模捲土重來之前，政府也應鼓勵民眾針對三高症候群、慢性病等疾病先求醫診治，並維持良好衛生習慣，至人多密集處記得戴上口罩、保持社交距離、勤洗手，常量測體溫，不可因台灣新冠確診個案少就鬆懈，一定要維持防疫新生活，以迎戰第二波的新冠疫情。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）