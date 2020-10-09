民進黨立委何志偉一席萊豬總量管制說，被同志私下罵是「死小孩」，意外掀開民進黨內部開放萊豬的壓力鍋。身為區域立委，何志偉反映選區民意，本無可厚非。但問題就在民進黨開放萊豬的昨非今是，已成為被蔡總統集體綁架的從政黨員的沉重包袱。何志偉的總量管制說不但給想跳船的立委一盞明燈、一個破口外，更逼迫其他從政黨員必須為開放萊豬一事表態，再也無法迴避。也難怪黨府院從上到下，不但錯愕，更是尷尬。

由於總統有任期限制，但立委沒有。因此，就區域立委而言，唯有不斷連任才是政治上的硬道理。而陳水扁、馬英九的歷史也都告訴這些政治老球皮，被第二任期的總統用政治權威綁架，換來的多半是被選民淘汰的下場。所以說，就民進黨高層來說，何志偉的一席話並不是單純反映選區民意那麼簡單，而是何志偉觸動了國、民兩黨已快被遺忘的政治海嘯記憶。

為何萊豬黨內第一槍是由都會選區的立委發難，而不是養豬業重鎮的農業選區立委？原因很簡單，此次反萊豬運動已從過去由豬農等利益相關人主導，轉變成不特定的利害相關人所主導。反對的理由也從產業面，全數轉移到食品安全面向。多數國人其實並不反對政府開放外國豬肉進口，而是對於食安管控有所疑慮，擔心在不知情的情況下，吃進過去民進黨所宣傳的含瘦肉精毒豬。因此。反對政府開放萊豬儼然已成為最新的公民不服從運動。

農委會運用百億元的養豬產業升級基金的確有效化解了反萊豬運動中的「衝組」反彈，但對於普羅大眾，行政部門始終無法化解食安的疑慮與解釋如今開放的理由。蔡英文用「時空環境改變」一語帶過，但連農委會都宣稱萊豬在美國本土的畜養率都降至兩成，何以我國還必須被迫開放與美國產業趨勢相反的萊豬？

除此之外，就食安標準而言，姑且不論瘦肉精零檢出是不是民進黨的永久標準，但何以排除內臟、開放前赴美查廠、居家式托育場所禁用瘦肉精肉品等。這些基本的食安問題，政府為何都不願意妥協？

當年國民黨立委處理美牛議題時，被民進黨大肆利用點名的方式，承受不少選區的壓力。如今，國民黨在萊豬的議題上也如法炮製，讓立委直接面對民意。幾位民進黨過去反瘦肉精的指標立委在幾次表決中都恰巧不在場，即可證明民進黨內部對於是否開放萊豬，仍有不同意見。未來隨著開放時程逼近，若是行政團隊堅持不調整萊豬開放政策，相信民進黨內的「何志偉們」壓力會越來越大，跳船的可能性也大為增加。畢竟，政治海嘯的殷鑑不遠，沒有必要將自己的政治前途跟不連任的總統一起陪葬！

（作者為立法委員國會辦公室主任）