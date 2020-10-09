大陸軍機持續騷擾台海中線，美國軍機也來展現實力，人人都說兩岸兵凶戰危，慎防擦槍走火，美國國家安全顧問歐布萊恩明白警告中共，「別想武統台灣」，台灣一些媒體也不斷散播戰爭迫在眉睫的訊息，要求民眾不畏戰。台灣真的瀕臨戰爭嗎？

忘戰者危，面對大陸強勢作為，台灣的確需要強化國防，做最壞的打算。當前台海情勢確實是1999年兩國論後最凶險的時期，尤其中美衝突持續升高，台灣淪為任人擺弄的「棋子」，過度依賴美國，爆發戰爭的危險更高。

不過，進入21世紀，沒有人希望打仗，尤其中國是核子大國，擁有長程戰略飛彈，美國不會希望和大陸打仗。大陸剛剛富起來，有錢人希望享受財富，中產階級希望多賺點錢，窮人希望脫貧，中共希望「中華民族偉大復興」，但還差「最後一哩路」，絕不希望回到韓戰後一窮二白的日子。

大陸在實際政策上，積極開放進口市場，打開金融市場大門，強化智財權保護，外商看到賺錢機會，資金大舉湧入。今年上半年全球經濟因新冠肺炎疫情而急凍，但大陸境外投資者凈增持債券和股票達729億美元，下半年大陸疫情趨緩，資金熱潮更旺。賺錢機會看好的地方，會希望打仗嗎？

北京看起來「好戰」，其實對台釋放的訊號是「和平」，邀請王金平參加海峽論壇姿態柔軟，可惜被亂流破壞；國台辦近期對九二共識的論述更是柔軟，只是不確定國安團隊是否識別得出來？

民進黨政府口號喊得很響，但相信並不希望打仗。美國對台政策的底線再次浮現，不會和台灣建交、不會駐軍，只會盡力幫助台灣抵抗武力進犯，台海出現「十月驚奇」的可能性降低。國安團隊應該思考如何重回台海和平正軌。