國防部針對共軍戰機近來頻繁擾台，且多出現在接近東沙的西南空域，做出中共正在為畫設「南海防空識別區」進行鋪陳的研判。其實，國防部關注遠方的南海，卻忽略了眼前正在醞釀形成的危局。以台海與南海情勢兩相比較，中國大陸畫設「台海防空識別區」的可能性或許還高於設立南海防空識別區。

首先，大陸遲未畫設南海防空識別區主因是所涉因素複雜，包括東海防空識別區畫設的經驗教訓、南海領土主權多國聲索、各國島礁比鄰空域管轄困難、「南海行為準則」即將簽署、域外多國挑戰航行自由權、預期大國強烈反應等，都在北京決策盤算之中。眼下正值內外多事之秋，南海防空識別區搶在此時橫空出世，時機顯然不宜。

其次，北京視台灣與中國不可分割，但台美聯手仇中抗陸情勢明顯，美對台軍售升級與高官接連訪台，台灣修改課綱分離兩岸，甚至台美大打擦邊球挑戰中國底線，分頭耍玩「中國牌」爭取政治籌碼，都逼北京亟思出手還以顏色。北京目前以增強機艦繞台數量與頻次回應，但效果顯然有限。畫設台海防空識別區可歸類為接近非武裝衝突手段的極致，也很可能成為北京下一步對台施壓的政策選項。

第三，從中、日歷史經驗及兩岸互動思考，北京畫設台海防空識別區的意圖顯然存在。北京2013年畫設東海防空識別區，主要源於反制美、日軍機長期抵近東南沿海偵察，加上釣魚台領土主權爭端，中國畫設時刻意與日本防空識別區大面積重疊，相互較勁意味濃厚。

中華民國防空識別區畫設於1953年，範圍涵蓋浙江、江西、福建及廣東部分地區。防空識別區本無國際法效力，如今北京既不承認海峽中線，兩岸飛行員近距離隔空喊話，雙方摩擦衝突漸多。兩岸關係如果持續惡化，北京仿效當年對日的手法，畫設台海防空識別區就只差時間早晚的問題了。

2018年9月底在南沙群島南薰礁附近，中國的蘭州號導彈驅逐艦逼近美艦狄卡特號，相隔僅41公尺，中共軍方稱之為「海上拚刺刀」。如今兩岸「空中拚刺刀」，或將逐漸成為台海上空的日常。這種場景未來會出現在台灣西岸12海里外或涵括東岸外海，端看北京當局的戰略智慧與涵養了。

人無遠慮，必有近憂；居安思危，有備無患；將帥有德有能，方可愛台保台。想要避免衝突與戰爭，兩岸首需以智慧降低敵意和增加善意。

（作者為台灣安全研究中心副主任）