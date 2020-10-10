民進黨執政後大舉收編社運人士，陳吉仲、林飛帆均是代表性人物。但經過試煉，曾是「執政者防腐劑」的他們，本來面目多已消失；背後的團體也就此消風，陷入矛盾窘境。其結果，就是讓諸如食安、居住正義等重大議題，不見社運制衡力，昔日理想的捍衛者，全成了伊甸園綿羊。

陳吉仲，前農陣成員，也是農經教授，自許對農業有「一生懸命」使命。他曾在2013年扮演反瘦肉精美豬炮手，抨擊開放將重創台灣養豬產業，打死也要擋。

林飛帆，太陽花運動高舉反黑箱，曾參與青年反美牛聯盟，指開放美國瘦肉精肉品是黑箱協商、漠視人民安全，此例一開各國瘦肉精將任意通關。

但如今，陳教授變陳主委、林同學變林副祕，當初高舉農權與程序正義的倡議者，在進入體制後顯然無法、也不願衝出生路，而是任由體制同化。

更甚者，當年與他們站在同一陣線的夥伴，或許是眼見意見領袖被收編，出手不打自己人；也或許是行政資源藉此裙帶關係讓彼此雨露均霑，吃人嘴軟，監督政府力道已是大不如前。

類似案例，還包括環保戰將詹順貴，擔任環保署副署長期間卻對深澳燃煤電廠投下贊成票，保送環差案闖關；又或是巢運推手花敬群，擔任內政部次長後改稱打房是無理取鬧的不正義行徑。

社運入陣，能量反而弱化，街頭衝撞者全變成政府體制內沒有臉孔的人，這證明收編反對力量，化敵為友，是政府消弱監督力量的好方法。只是，隨著社運力的弱化，台灣距離公民社會的理想，是愈來愈遙遠了。