面對益加紛亂的東亞情勢、瀕臨軍事衝突的台海，蔡英文總統國慶演說延續過去4年基調，認為兩岸當務之急是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。她的談話順應了國際社會降低戰爭風險的期盼，但如何能降低兩岸長久以來的敵意，創造展開有意義對話的條件，仍是非常艱鉅的挑戰，如何避免敵意繼續升高，應是當務之急。

蔡英文在國慶大會以「團結台灣，自信前行」為題發表演說，在一貫的基礎上對兩岸關係表達善意，她指出，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，台灣願意共同促成有意義的對話，這是台灣人民的主張，也是朝野政黨的共識。

蔡總統利用國慶日向國人及國際社會傳遞台灣防疫成果貢獻國際、新情勢下的新台灣經濟策略、以堅實國防維護國家安全、用積極作為參與區域合作等正面訊息，具有鼓舞民心士氣效果。但不能輕忽台灣在兩岸及對外關係所面對的挑戰與困境，如過度偏離現實，只會帶來大內宣、同溫層效應。

台灣未獲真正安全保證

與世局密切連動的美中台關係處於更複雜、矛盾的情況。美中都無意掀起戰端，美方及台灣也不認為中共會武力犯台，但三方各有其利益、目標及盤算，加上國內政治及選舉壓力，只見美中不惜採取高風險的「邊緣政策」，持續升高軍事對峙，沒有一方願意退讓，形成了「危險不確定性」。這也是為何季辛吉大聲疾呼，美中領袖必須討論出不得超越威脅對方的界線，他更警告，如果做不到，「我們將陷入如同第一次世界大戰的情況」。

今年以來中共1710架次軍機，1029艘次軍艦侵擾台灣防空識別區，其中217次為西南防空識別區，49架次軍機超越台海中線，除了對台灣國防體系構成龐大壓力外，軍事行動頻繁，發生擦槍走火、誤判機率隨之上升，台海儼然成為亞太地區的壓力鍋，潛在軍事衝突的熱點。

蔡總統對大陸釋出立場堅定的正面訊息，但兩岸關係自民進黨再度執政後就處於退步狀態，今年以來更加遽惡化，最主要原因是民共未能建立共識，又受美中關係牽制而更加速惡化。在官方溝通管道蕩然不存、敵意仍深、軍事對峙不斷升高、台美持續聯合抗中情況下，雙方進行有意義對話，時機並不成熟。

在對外關係方面，蔡英文強調，台灣將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，秉持「價值同盟」的原則，在國際社會廣結善緣，並且跟理念相近及友我國家持續提升夥伴關係；台灣也會更積極地參與區域及國際的多邊合作和對話。

但我們必須坦率指出，美國希望結合日、印、澳4國組成「四方安全對話」，成為「制度化」的「安全架構」，蔡總統希望台灣有機會加入，成為擴大版四方安全對話或所謂「亞洲北約」，但日本、印度基於經濟利益及地緣政治平衡的考慮，都希望維持模糊性，日前在日本舉行的四方外長會議，美國國務卿蓬佩奧雖大聲疾呼，卻只達成象徵性成果，對制度化及安全架構隻字未提，台灣不能對東亞安全集體機制寄望太高。

在台美雙邊關係上，過去半年堪稱空前友好，美國頻頻以高姿態外交動作及龐大軍售展現對台灣的支持，但依然保持戰略模糊，雙邊關係無法往正常化方向深化、提升，台灣並未獲得真正的安全保證。

中美一中紅線牢不可破

蓬佩奧答覆記者詢問時只能表示，如果中共入侵台灣，「美國不會坐視不管」以及「只要能緩和區域的緊張，美國都會設法去做」。國家安全顧問歐布萊恩在公開演說中警告中共不要企圖以武力奪取台灣，並表示，海陸兩棲登陸方式至為困難，而美國將會如何反應也存著很大的模糊空間。

台海處於兵凶戰危之刻，美國2位反中大將仍然堅持一貫戰略模糊立場，也印證了包括哈佛大學中國問題專家戈迪溫在內的學術界普遍認知：戰略模糊意涵「雙重嚇阻」，除了嚇阻中共不得武力犯台，也在遏止台灣走向獨立。民進黨欲藉全面開放美國豬牛，開啟FTA談判，進而全面深化台灣關係的規畫難以推動，反而更確認了「一中」紅線牢不可破。

民進黨政府的美中台三邊關係出現困境，大陸企圖在台海以切香腸方式擴大活動範圍，美國支持台灣卻有其局限，假如民主黨候選人拜登出線，美台關係是否能繼續維持？如何脫離美中惡鬥，兩岸能相互展現善意，舒緩緊張情勢？蔡英文總統的國慶演說雖然展現維持台海和平的願望，但並未對眼前嚴酷的情勢提出有效解決方案。